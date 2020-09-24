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他持操作槍送驗...挨罰怒批「陷阱」　警：可打擊底火屬模擬槍

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▲▼民眾申報槍枝遭沒入開罰 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲網友申報槍枝遭認定是「模擬槍」，不滿上網PO文。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄左營區有名網友上個月26日在臉書社團發表一篇關於報驗操作槍的貼文，他表示自己配合槍砲彈藥刀械管制條例的修改，到派出所報驗槍枝，但是卻遭到沒入及裁罰，讓他覺得被騙！對此警方指出，這名李姓網友6月下旬報驗槍枝，經報請刑事鑑識中心鑑驗結果，「該槍枝經檢視是仿BERETTA廠半自動手槍製造之槍枝，槍枝本身具有金屬材質的槍機、撞針及填裝子彈的裝置，認具打擊底火功能」屬於模擬槍，與修法的操作槍規定無關。

警方指出，由於這名李姓網友對鑑驗結果提出異議，表示法院曾經證明他沒有違法，根據深入了解後，多年前他曾經因為別的案子鑑定過該把槍枝沒有殺傷力，是屬於槍砲彈藥刀械管制條例第4條刑事罰的範疇。

▲▼民眾申報槍枝遭沒入開罰 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲網友申報槍枝遭認定是「模擬槍」，不滿上網PO文。（圖／記者黃子倩翻攝）

而警方這回調查的依據是走行政罰，由於經刑事鑑識中心鑑驗，該把短槍槍身和滑套都是金屬材質，而且槍枝具有金屬材質的槍機、撞針以及填裝子彈的機構裝置，板機可以連動擊錘敲擊撞針，依槍枝現狀認具打擊底火的功能。不過由於李姓民眾提出異議，為了保障民眾權益，槍枝目前已經送到內政部警政署複驗，若結果仍判定是「模擬槍」，才會依照相關行政程序辦理沒入罰鍰。

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