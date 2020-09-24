假醫療口罩！彰化老闆：老友潦倒...年收4千元授權牌照竟亂用

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭1間醫材公司陳姓負責人，無端捲入台中崇光公司販售偽醫療口罩案，被台中地檢署檢察官5萬元交保，下午陳老闆在受訪時一臉無奈的表示，「真的很委屈、冤枉更心寒」，3年前將牌照授權給林老闆使用5年，沒想到林卻拿來用作非法使用，不僅錯看了一個人，也幾乎毀掉了在業界30多年的好名聲。

▲彰化社頭１間醫材公司被捲入偽口罩案。（圖／記者唐詠絮攝）

台中調查局發現崇光公司林姓負責人利用新冠肺炎疫情從今年6月起自中國大陸進口防塵用一般口罩550萬片，再以醫材公司名義，偽冒印製標有符合CNS醫用面罩檢驗標準外盒，銷售給一般民眾，已對外銷售偽冒口罩超過2萬盒(100萬片)，以每盒180至200元計算，不法詐取金額高達4百萬元以上，人也被羈押。

據陳老闆指出，林姓負責人是他的好友，3年前，林因為經濟困頓日子過不下去了向他求助，當時想到一般人口罩使用率也不高，才將牌照授權給他使用5年，一年授權金才拿4千元，沒想到今年爆發新冠肺炎後，林會拿牌照去招搖撞騙。

陳老闆非常的無奈表示，林為了要進陸製口罩，還拿授權合約書去另外申請「崇光」口罩，這些都沒有經過他同意，更不知道林還用公司名義開口罩出貨單，對外販售賺了數百萬黑心錢，卻要跟著跑法院，這簡直是荒謬至極。

陳老闆他說，今天被檢方以5萬元交保，就當成一個社會教育，認人不清才會招來禍端，相信公道自在人心，檢方一定會還給他清白。

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