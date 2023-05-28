一圖看難纏瑪娃颱風路徑！台灣東邊「慢慢繞」　連3天緊貼台灣北轉

▲瑪娃颱風未來一周對台灣天氣影響。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風逐步靠近台灣東南方海域，氣象局臉書粉專「報天氣」表示，瑪娃颱風將在台灣東邊慢慢繞，海警預計明天(29日)下半天發布，周二(30日)至周五(6月2日)較接近台灣，東半部、北部留意雨勢，宜花易有大雨，周六(3日)到周日(4日)颱風漸遠離。

氣象局臉書粉專「報天氣」表示，本周主角「瑪娃颱風」將在台灣東邊慢慢繞，海上颱風警報預計明天29日下半天之後發布，瑪娃30日至6月2日較接近台灣；東半部、北部留意雨勢，宜花易有大雨，沿海有強陣風、東半部沿海5米以上長浪。

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瑪娃中度颱風半徑達280公里，將影響巴士海峽及東半部海域，氣象局臉書粉專「報天氣」表示，30日至6月2日瑪娃颱風將於台灣東方海面「緩步往北」，外圍環流將影響台灣天氣數日。

其中周一(5月29日)受颱風外圍雲系影響，東半部、大台北、恆春半島局部陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區、中部山區局部雷陣雨；新竹以南高溫炎熱，留意局部36度以上高溫。

▲瑪娃颱風影響降雨和大浪。（圖／氣象局）

周二(5月30日)到周四(6月1日)受颱風外圍環流影響，氣象局表示，宜、花易有陣雨，將有局部大雨，北部、東南部有間歇雨勢，其他地區多雲到晴，南部地區及中部山區局部雷陣雨；周二、周三新竹以南高溫炎熱，留意局部36度以上高溫。

周五(6月2日)受颱風外圍環流影響，氣象局預估風向轉為偏北風，北部及東北部易有短暫陣雨，花蓮局部短暫陣雨，北部山區留意較大雨勢，其他地區多雲到晴，午後局部雷陣雨。

氣象局表示，周六(6月3日)到周日(6月4日)，颱風漸遠離，降雨漸緩，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後局部雷陣雨。