圖／國慶空中兵力預演震撼台北天際　雷虎、F16V飛越總統府上空

▲國慶空中兵力預演，雷虎小組。（圖／青年日報）



政治中心／綜合報導

10月10日雙十國慶即將到來，國軍正緊鑼密鼓的進行操演彩排，24日一早空中勤務總隊跟戰機都出動操演，CH-47直升機、UH-60M直升機、F-16V、空軍雷虎特技小組依序上場，場面相當壯觀，讓今晨的台北天空特別熱鬧。

空中預演從一早7點開始，首先進場的是慢速機隊，陸航CH-47直升機及空軍救護隊UH-60M直升機編隊，由北朝南進場；接下來是快速機隊，由空軍4聯隊F-16V，以及名聞中外的空軍雷虎特技小組AT-3教練機，由西向東以分列式隊形通過。

不過，由於近日共軍頻繁擾台，兩岸情勢增溫，一早預演轟隆隆作響也嚇壞不少民眾，以為兩岸要開打了。對此，總統蔡英文在臉書表示，戰機飛行是為了今年國慶的預演，請大家安心，陸軍的CH-47直升機，以及空軍的UH-60M直升機、F-16V戰鬥機和雷虎特技小組，先後飛越總統府上空。

國慶籌委會秘書長陳宗彥表示，尤於最近國際情勢還有兩岸關係較特別，才會引發民眾誤會，「但並不是中共軍機飛來」，今天是一半的機隊預演，這幾天還是會進行預演，接下來在9月27、29日，10月6日，都會利用清晨的時間預演27日空勤總隊會在府前廣場盤旋測試，10月8日下午是國慶全兵力正式預演。

▲國慶空中兵力預演，空軍雷虎特技小組AT-3通過總統府上空。（圖／青年日報）



▲國慶空中兵力預演，F-16V戰機。（圖／青年日報）

▲國慶空中兵力預演，陸航CH-47直升機及空軍救護隊UH-60M直升機編隊。（圖／青年日報）

▲國慶空中兵力預演，慢速機。（圖／青年日報）