「不是共軍飛來」國慶預演F16飛越總統府　慶籌會預告：還有4天

▲國慶空中兵力預演，空軍雷虎特技小組飛越總統府。（圖／青年日報）



記者蔡文鈴／台北報導

今晨空中出現不少直升機，還有戰機轟轟作響，嚇壞不少民眾，引發外界聯想兩岸可能要開打。不過，國防部稍早已澄清是國慶預演，國慶籌委會24日也出面說明國慶預演狀況，未來9月27日、29日，10月6日、8日空中勤務總隊都會進行操演，籲請民眾放心。

國慶籌委會秘書長陳宗彥表示，尤於最近國際情勢還有兩岸關係較特別，才會引發民眾誤會，「但並不是中共軍機飛來」，今天是一半的機隊預演，這幾天還是會進行預演，接下來在9月27、29日，10月6日，都會利用清晨的時間預演，10月8日下午是國慶全兵力正式預演。

尤於今晨操演引發民眾恐慌，陳宗彥強調，空中操演部分慶籌會都有經過事先溝通，跟相關單位通報，通知航管單位等等，而選在清晨預演的原因就是要避免造成民眾影響，過去也沒有事先告知民眾預演，但是今年狀況比較特別，所以才出面澄清。

針對國慶相關預演，陳宗彥表示，府前廣場已有憲兵在進行操演，這次國軍也有配何防疫英雄車隊，相關車輛也會有操演；戰機衝場部分，會安排在國慶大會後段，但相關機型日後會向外界報告。

國慶空中分列式機隊24日上午7點於北市上空預演，慢速機隊由陸軍航空601旅CH-47直升機、空軍救護隊UH-60M直升機擔綱，空軍第4聯隊F-16V、空軍雷虎特技小組則為快速機隊，均以分列式通過總統府上空。

去年國慶大典空中表演部分，由空軍IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場，另外還有雷虎小組實施特技操演及IDF、M2000-5與F-16等型機進行一系列空中操演活動。

▲國慶空中兵力預演，F16已分列式通過總統府上空。（圖／青年日報）

▲國慶空中兵力預演，慢速機隊。（圖／青年日報）

▼內政部次長、慶籌會秘書長陳宗彥。（圖／內政部提供）