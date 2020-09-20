高雄男全身撕裂傷慘倒街頭辯「跌倒」　6男女討債凌虐被揪出

▲男子遭暴力討債凌虐，第一時間卻辯稱自己跌倒受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

上個月31日，有名男子路倒在岡山區街頭，被人發現時全身佈滿撕裂傷、瘀傷，甚至有大面積燒燙傷，但警方介入調查後，男子卻疑似避重就輕，辯稱自己「跌倒受傷」，後來還改口自己後腦勺曾受到重擊，警方不敢大意組成專案小組調查，事後逮捕6名涉嫌施暴毆打的嫌犯，依殺人未遂、妨害自由及傷害等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

根據了解，岡山分局主動介入偵辦後，成功突破日前重傷倒地的被害男子心防，追緝到6名涉嫌施暴的嫌犯到案。這6人會對他施暴，主要的原因是雙方有借貸關係，由於被害男子和對方借了幾萬塊錢還不出來，雙方一再協商還款金額卻始終兜不攏，為了討債，6名惡煞將人帶走凌虐，被害人因為忍不住疼痛，外出時路倒被人發現，全案才曝了光。

▲警方兵分多路，將涉嫌施暴的六人逮捕歸案。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，事後好不容易突破被害男子心防，經他的供詞擴大調閱監視器影像，掌握涉案車輛，確認涉嫌參與暴力毆打被害人的嫌疑人有5男1女，專案小組16、17日兩天持檢察官的拘票兵分多路，在高雄、台南市區，將涉案6人全數逮捕，其中還有兩人藏匿在岡山分局附近的壽天路，被警方在車上當場逮捕，訊後6人均被建請羈押，全案依殺人未遂、妨害自由及傷害等罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

▲警方兵分多路，將涉嫌施暴的六人逮捕歸案。（圖／記者黃子倩翻攝）

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