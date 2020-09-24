Google Pixel 新機 CP 值超高！　外媒曝完整規格

▲Pixel 兩款新機將於 10/1 發布。（圖／取自Google官網）



記者謝仁傑／綜合報導

Google 先前已發出邀請函，宣布於台灣時間 10/1 凌晨 2 點發表最新的 Chromecast、智慧音箱以及 Pixel 系列 5G 新機，預計 Pixel 4a 5G 與 Pixel 5 將會在當天亮相。即便 Pixel 4a 5G 為一款平價機款，但外媒爆料 Pixel 5 完整規格，CP值似乎更勝前者。

外媒《winfuture》報導，Pixel 4a 5G 配備 6.2 吋 OLED 顯示器，與 Pixel 5 同樣搭載 8 奈米技術的高通 Snapdragon 765G 處理器，解析度達 2340 x 1080 像素，前置鏡頭打孔設計，螢幕更新率 60 Hz，支援 HDR，而指紋辨識則設於手機背面，有 3.5mm 的耳機孔。

在相機方面，Pixel 4a 5G 與 Pixel 5 同樣搭載 1220 萬像素的主鏡頭、1600 萬像素的超廣角鏡頭，前鏡頭則為 800 萬像素；具備 OIS 防震與雙像素對焦，可支援 1080p 及 4K 影像錄影。

與 Pixel 5 不同的是，Pixel 5 顯示器比例更寬，此外 Pixel 5 使用的是康寧大猩猩第 6 代玻璃，而 Pixel 4a 則是使用第三代玻璃，防撞和抗撞擊的程度較差，且使用塑料機身，沒有 IP68 防水防塵等級；另外 Pixel 4a 電量僅有 3,800～3,885 mAh，且不支援無線充電。

官方先前證實 Pixel 4a 5G 起價在 15,990 元，相較於 Pixel 4a 高出 4,000 元，在目前台灣同價位的 5G 手機當中，其各方面的規格都相對更高，Google 即將發表的這兩款 Pixel 新機，極有可能成為中階機霸主。

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