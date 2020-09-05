國外電信商暴雷！　Google Pixel 兩款5G新機傳於 9/25 上市

▲Pixel 兩款5G新機傳於9月25日上市。（圖／取自Google官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Google 預計於秋季發表的 Pixel 4a 5G 和 Pixel 5，遭外媒披露將早 iPhone 一步在本月上市，台灣 Google Store 官網已顯示，Pixel 4a 的起價為15,990元，Pixel 5 則可能會落在629歐元（約新台幣21,900元）。

先前 Pixel 4a 5G 和 Pixel 5 兩款新機已正式通過美國聯邦通訊委員會（FCC）認證，外媒《Caschy Blog》最新釋出的電信商 Vodafone 內部文件中顯示 5 款 Pixel 型號，疑似就是這兩款新機，且會在9月25日上市，而台灣也在首波開賣名單中。

▲國外電信商 Vodafone 內部文件中透露 Google Pixel 新機發布日期。（圖／取自Caschy Blog）



Vodafone 的文件中還顯示，兩款新機似乎僅有黑色的款式，但目前還沒有關於內建記憶體大小的訊息；此外，文件中並沒有看到「Pixel 5 XL」，推測 Pixel 5 可能僅有一種機型，不會有 XL 的大螢幕版本。

Google 兩款新機皆搭載中階晶片高通Snapdragon 765G，且 Pixel 5 具備90Hz螢幕更新率和記憶體的升級，使用金屬機身，電池容量4000mAh，支援雙向無線充電。

Android 11 也可望在下週（傳於9月8日）發布，有「附近共享」（Nearby Share）的隔空傳檔新功能，不論手機或平板電腦，只要是 Android 6.0 以上版本都可以使用。

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