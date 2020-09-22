失聯移工變工程行老闆　謊稱外籍配偶...一講身分證號碼就穿幫

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，查獲杜姓失聯移工自己當老闆，組「工程小隊」承攬工程牟利，一舉查獲7名涉案移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊於日前接獲線報，1名越南籍男子四處招攬同鄉失聯移工，自己承攬工地工程，同時擔任司機，每日將移工載往各處工地工作，經台南市專勤隊派員跟監多日，掌握行蹤路線，一舉緝獲7名失聯移工，依法送辦。

台南市專勤隊隊員利用移工清晨出門上工之際，進行攔截圍捕，杜姓司機遭專勤隊員盤查時，矢口堅稱自己是結婚來台，具有合法身分之外籍配偶，並已取得身分證，是道地的「台灣人」，只是身上未攜帶證件，專勤隊員見杜嫌神色自若且異常鎮定，不禁半信半疑，故請杜嫌背誦身分證字號，未料杜嫌一臉正經說D22…，這下子馬上被專勤隊員識破，因為我國身分證字號2開頭代表女性，根本不可能是杜男的證號。

經使用生物特徵辨識系統比對指紋後，杜男總算坦承自己是失聯7年的移工，女友為已取得身分證之越南裔國人，雙方生有1子，杜男於失聯期間到處打工，發現台灣營造業缺工，具有生意頭腦的他，竟然動起歪腦筋，於今年3月以女友名義成立工程行，由他招募同為失聯移工身分的越南同鄉，承攬零星工程，並兼當司機。全案偵訊後，7名失聯移工依違反入出國及移民法移送收容所收容，等待後續遣送出國。



台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，民眾千萬不要圖一時方便而聘僱失聯移工或未經工作許可之外籍人士從事工作，一經查獲，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，移民署將持續會同相關單位加強查察，也歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同保障合法、打擊不法。

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