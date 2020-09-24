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中秋限定奇幻打卡點！歌劇院光之曲牆打造太空感「月的冒險樂園」

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▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

▲台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院今年8月下旬打造19米高的「光之曲幕」沈浸式視覺體驗空間，成為最新打卡熱點，短短3周已突破8萬人次造訪！而適逢中秋節，更邀請視覺藝術家徐逸君與作曲家聶琳聯手，推出期間限定的「月的冒險樂園」特展，營造出異次元的奇幻太空感，即日起至10月11日展出。

▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

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▲邀請視覺藝術家徐逸君與作曲家聶琳聯手，推出最新創作中秋特展「月的冒險樂園」。 圖／台中歌劇院提供）

歌劇院邀請光影視覺藝術家合作，將挑高近19米的曲牆，打造為全新沈浸式視覺創意體驗空間「光之曲幕」，歌劇院藝術總監邱瑗當時表示，希望這能成為新媒體藝術家們的「新畫布」。此次經過技術部陳威宇經理策劃，再度邀請視覺藝術家徐逸君與作曲家聶琳聯手，推出最新創作中秋特展「月的冒險樂園」。

徐逸君曾為歌劇院打造3年耶誕魔幻曲牆光影，她分享，再次接到歌劇院邀請時，第一個想法是，「若只做傳統中秋元素就太可惜了！」陳威宇跟她一起腦力激盪的過程，「我們從月亮聯想到月球再到外太空，瞬間畫面就出來了，立即想到經典科幻電影《2001太空漫遊》、《第五元素》。」

▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

▲為了打造異次元的空間感，徐逸君將整體設計定調為繽紛的糖果色系。（圖／台中歌劇院提供）

為了打造異次元的空間感，徐逸君將整體設計定調為繽紛的糖果色系，打造模擬孩童運用想像力看世界的創意視角，她說，人們對於節日的印象通常來自童年，「所以這次創作我們以孩子為出發點，希望大家在體驗時，能喚回童年的記憶跟愉悅感。」

因此投影設計融入中秋傳說，卻跳脫傳統古典意象，將嫦娥所居住的月宮以冰晶打造，忙於搗藥的玉兔則擁有了貓星人等外星生物好夥伴；更將古今不同文化所使用的星象圖，以及太空元素如「蟲洞」、「星雲」甚至「火箭」都成為畫面主角，打造極富劇場張力的視覺效果，帶領觀眾有如置身於異世界的冒險樂園。

▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

▲投影設計融入中秋傳說，卻跳脫傳統古典意象。 （圖／台中歌劇院提供）

音樂設計聶琳也顛覆傳統，請來戲劇感十足的女高音林孟君，以爆發力極強的聲線詮釋不再癡情等待的「現代版嫦娥」；並以室內樂「木管五重奏」組合，打造太空的奇幻感，邀請的演奏者各個都是台灣頂尖的演奏家及樂團首席。

聶琳表示，此次音樂創作風格上，不會是傳統的中秋想像，將是一個跨界、新時代的創作。她也興奮地不小心提前「破梗」，提醒大家仔細聆聽，一定可聽見相當震憾的「宇宙巨獸」。

▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

▲台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

除了投影，此次也邀請舞台空間裝置設計師陳瓊珠加入，以110公分兒童的視角，打造童趣感十足的多層次旋轉裝置，融合影像中的場景與物件元素，「我們過去在這個空間工作的經驗，發現民眾觀賞投影時需要抬頭、久了脖子會痠，所以這次特地打造一個蹲低的視角。」

▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

▲音樂設計聶琳、影像設計徐逸君，後排為歌劇院藝術總監邱瑗。（圖／台中歌劇院提供）

透過投影、音樂與裝置交織呈現，將歌劇院2樓前廳打造成一個「奇幻太空懸浮遊樂場」。歌劇院藝術總監邱瑗表示，「孩子看世界的方式不同於大人，往往非常獨特、充滿想像，這個中秋特展我們希望大人也能『蹲下來』一起欣賞，這個充滿糖果色、童趣十足的中秋特展，同時在孩子耳邊如同講故事般地述說中秋節、月球及太空的故事，與孩子共同擁有一個夢幻的親密回憶。」
 

▲▼台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」，營造太空奇幻感。（圖／台中歌劇院提供）

▲台中歌劇院「光之曲幕」打造中秋限定「月的冒險樂園」。（圖／台中歌劇院提供）

光之曲幕中秋特展「月的冒險樂園」
播映位置：台中國家歌劇院2F大劇院前廳
播映時間：9/23(三)至10/11(日) 自中午12點開始，整點播映（遇大劇院演出時暫停∕周一休館）。
註：中秋特展期間，「海洋叢林」與「極光星空」主題於半點播映。

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