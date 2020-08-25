19米曲牆變「沈浸式叢林、大型水族箱」！台中歌劇院「光之曲幕」打造全新打卡點

▲台中國家歌劇院將挑高近19米的曲牆，打造沈浸式空間「光之曲幕」，1F大廳曲牆在夜間將變身為「大型水族箱」。（圖／陳建豪攝影／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院邀請光影視覺藝術家合作，將挑高近19米的曲牆，打造為全新沈浸式視覺創意體驗空間「光之曲幕」，第一檔以「自然之美」主題打頭陣，8月26日起的2樓大劇院前廳，每到整點與半點將化為「奇幻森林」；1F大廳曲牆在夜間將變身為「大型水族箱」，為來訪遊客帶來驚喜體驗，預計再造成一波打卡潮！

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▲8月26日起2F大劇院前廳每到整點與半點，將化為森林，有野生動物穿梭其中。（圖／陳建豪攝影／台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院獨特的曲牆建築，構成一個充滿想像的流動空間，每年「耶誕曲牆光影秀」不僅是年度節慶盛事，更是熱門的打卡景點，因此今年進一步打造為新的沈浸式視覺創意體驗空間「光之曲幕 T.A.P. Project」。

歌劇院藝術總監邱瑗提到，「光之曲幕」就像是歌劇院與光影視覺藝術家合作的「新畫布」，曲就是曲牆、幕就是天幕，未來會扣合歌劇院系列節目的主軸策展，也會依節慶時令給大家驚喜，讓歌劇院成為真正非典型劇場空間。

▲▼週二至週日開館時間，2F大劇院前廳每到整點與半點將化為森林，有野生動物穿梭其中。（圖／陳建豪攝影／台中國家歌劇院提供）

此次「光之曲幕」推出的第一檔以「自然之美」主題打頭陣，8月26日起在歌劇院1樓大廳與2樓大劇院前廳，將幻化為海洋與叢林世界！週二至週日開館時間，2F大劇院前廳每到整點與半點，將化為奇幻森林，有野生動物穿梭其中，提供身歷其境的奇幻感受。





▲▼1F大廳曲牆在夜間將變身為「大型水族箱」，看海洋裡不同魚類從腳邊倏忽游過。（圖／陳建豪攝影／台中國家歌劇院提供）

1F大廳曲牆在夜間將變身為「大型水族箱」，看海洋裡不同魚類從腳邊倏忽游過。未來歌劇院將與多位新媒體及影像藝術家合作，為曲牆打造更多創意與想像。

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