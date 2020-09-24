公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

▲該公務員遭同事爆料，生前因為債台高築、離婚，才如此想不開！（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓47歲公務員A某疑似傳出欲「投誠北韓」，趁執行海上任務時跳海，然而被北韓警務人員發現並確認其意圖後卻於5個小時內遭槍殺身亡，屍體還被當場點燃汽油焚燒。就有同事出面爆料，A某生前其實受債務所苦，光是欠同事的債務就高達2千多萬韓元。

根據《韓聯社》報導，A某為全羅南道木浦市西海（黃海）漁業指導管理團的海洋水產書記官（8級公務員）。某名員工出面指稱，A某生前曾因債台高築而考慮申請破產，且4個月前才與前妻離婚，向周遭每一名同事各借數百萬韓元，然而一些曾借錢給A某的同事為了確保能收回借款，竟向法院提出假扣押A某薪資的申請。

直到近日，A某接獲法院通知表示，其薪資已遭假扣押，於是開始感受到巨大心理壓力。漁業指導管理團的某名職員表示，「聽說他（指A某）要申請破產，我只好打算放棄借給他的錢。我還曾聽外面的人說，他借了高利貸。」

A某執行公務時搭乘499噸的漁業指導船（無窮花10號），失蹤前脫下鞋子、穿著救生衣跳海，並向北韓人員表達「投誠北韓」意圖，從各種跡象來看，軍方研判，不排除A某欲逃離南韓、入境北韓的可能。

不過根據韓媒《紐西斯通訊社》，A某的哥哥接受媒體電話訪談時否認以上說法，指稱弟弟根本不可能想要投誠北韓，「弟弟不是離婚，而是處於『離婚冷靜期』（指離婚前給雙方深思熟慮的時間）；另外在債務的問題上，我身為大哥，可以成為他強而有力的後盾，可以幫忙阻擋一切。他根本沒有理由要逃到北韓，這一切純粹是一場事故。」

據悉，西海漁業指導管理團的管轄區域為全羅南道珍島海域至延坪島海域，主要為取締非法中國籍漁船。南韓海軍稍早召開記者會指稱，該公務員失蹤前並未出現任何異狀與跡象，且未發現遺書。

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