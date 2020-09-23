PTT留言「果凍是垃圾」！法院認定：罵郭台銘　判鄉民罰8000

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／資料照片）

中央社訊

新北市一名姚姓男子去年在PTT留言「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」等語，鴻海集團創辦人郭台銘不滿提告公然侮辱。法院認定「果凍」是指郭台銘，判處罰金8000元，可上訴。

姚男去年10月17日在「PTT 網站」政黑板上，看見一名網友發表的文章「葉元之真他媽有梗XDD」，便以自己的帳號推文稱「果凍怎麼會是垃圾？連垃圾都不如」。郭台銘認為姚男的留言貶損他的社會評價，向刑事局提告。

新北地檢署偵辦時，姚男否認犯行，辯稱：「誰說果凍一定是郭台銘，我沒有指名道姓，我不是在罵郭台銘；我不喜歡果凍，果凍是垃圾食物，果凍常常噎死人。」

檢方認為，「果凍」一詞是郭台銘有意代表國民黨角逐2020總統大選之際，支持者幫他取的別稱，甚至有出版品「從郭董到果凍：相信郭台銘」一書，網路資料也查得到。

檢方認為，「果凍」指「郭董」，乃全國具有一般智識者均知悉事情，姚男具有社會經驗者，亦無特殊原因，豈可能不知，其所辯顯悖於常情，應不可採。

檢方起訴後，新北地方法院審理時認同檢方理由，認為姚男犯後態度不佳，且未能與郭台銘和解，郭台銘的代理人也表示不需調解、依法處理，因此法院依公然侮辱罪判處姚男罰金新台幣8000元，得易服勞役8天，可上訴。