1人分飾10角！吳興國封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候

▲1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數，「每天醒來都流淚，每個人都有下台的時候。」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「當代傳奇劇場」藝術總監吳興國用京劇改編莎士比亞經典悲劇《李爾王》，以「1人分飾10角」的《李爾在此》巡迴20個國家大獲好評；如今首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出！由於封箱倒數中，他透露「最近每天早上醒來，總是會掉幾滴淚」，不過也說「每個人都有上台和下台的時候，下台也要有尊嚴，不要下了又上」。回想過去曾被罵叛徒，如今用盡全力與專業演好每個角色，是能做的最好回報，是時候該告別了。

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▲《李爾在此》是吳興國的巔峰經典之作，「一人震攝全場」的精彩演出，20年來巡演征戰了20國50城。（圖／記者林育綾攝）

《李爾在此》是吳興國的巔峰經典之作，1人分飾10角的獨角戲表演形式，將文本解構為「戲」「弄」「人」三幕，以唱唸作打重新詮釋莎劇，展現人性矛盾與世代差異，是「一人震攝全場」的精彩演出，20年來巡演征戰了20國50城，終於首度走進國家兩廳院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的「封箱演出」。

▲他以京劇詮釋莎劇的做法，成功地顛覆了觀眾對京劇既有的認知。（圖／記者林育綾攝）

他以京劇詮釋莎劇的做法，成功地顛覆了觀眾對京劇既有的認知，締造全新的東方劇場美學，也讓吳興國的當代傳奇劇場享譽國內外，成為傳統戲曲藝術發展與創新的掌旗「先鋒」人物；但一路走來這條路並不平順，雖然受到觀眾歡迎，卻不被傳統藝界理解，甚至被罵過「叛徒」。

▲吳興國透露，過去曾經被罵過「叛徒」。（圖／記者林育綾攝）

1998年「當代傳奇劇場」因資金申請與經營等相關困難，讓吳興國宣布暫停劇團，帶著滿腔懷疑與憤怒，他決定抛下一切自我放逐，碰巧法國陽光劇團創辦人莫虛金(Ariane Mnouchkine)邀請他授課，遠走異鄉的他，卻以《李爾王》為素材創作了25分鐘的獨角演出，大受好評，莫虛金甚至激動到掐著吳興國的脖子說，「如果不回到你的國家，重啟你的劇團，我真的會殺了你！」而這番激勵，也促使吳興國在2000年創作出今日受備受世界藝壇肯定的作品《李爾在此》，並帶著這個經典作品回歸台灣。

▲▼1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候（圖／記者林育綾攝）

1人分飾10角，許多唱段更考驗體力，吳興國坦承自己「越來越演不動了」，最後就用最專業的演出來回報觀眾，但劇團還有很多年輕人，懇請大家支持。他表示，很欽佩日本將表演當成人間國寶，他們的演員是全心全意扮演好每一個角色，無論是帝王將相、販夫走卒。

而他回想這一切，「很感謝莎士比亞給我機會」，當時也很怕自己無法將每個角色演出來，20年前在創作過程中遭受到打擊，把所有委屈和憤怒都放進了這部戲，每一段都感到非常艱難、含淚不止；如今扮演80歲的李爾王時，已經覺得自己就是80歲了。

▲此次演出是《李爾在此》首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出。（圖／記者林育綾攝）

此次演出是《李爾在此》首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出，往後「當代傳奇劇場」將會逐年推出吳興國過去的經典作品復刻演出，除了喚起台灣劇場榮光外，也將為世代傳承、青銀交棒做準備。

《李爾在此》於9月25日至9月27日在台北國家戲劇院4場演出已全數售罄，10月3日至10月4日在高雄衛武營國家藝文中心演出2場，還剩下些許票券。

▲▼吳興國先前替嫡傳弟子朱柏澄著李爾王的妝，傳承意味濃厚。（圖／記者林育綾攝）

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