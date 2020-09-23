　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1人分飾10角！吳興國封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候（圖／記者林育綾攝）

▲1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數，「每天醒來都流淚，每個人都有下台的時候。」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「當代傳奇劇場」藝術總監吳興國用京劇改編莎士比亞經典悲劇《李爾王》，以「1人分飾10角」的《李爾在此》巡迴20個國家大獲好評；如今首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出！由於封箱倒數中，他透露「最近每天早上醒來，總是會掉幾滴淚」，不過也說「每個人都有上台和下台的時候，下台也要有尊嚴，不要下了又上」。回想過去曾被罵叛徒，如今用盡全力與專業演好每個角色，是能做的最好回報，是時候該告別了。

▲▼吳興國《李爾在此》封箱演出。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《李爾在此》是吳興國的巔峰經典之作，「一人震攝全場」的精彩演出，20年來巡演征戰了20國50城。（圖／記者林育綾攝）

《李爾在此》是吳興國的巔峰經典之作，1人分飾10角的獨角戲表演形式，將文本解構為「戲」「弄」「人」三幕，以唱唸作打重新詮釋莎劇，展現人性矛盾與世代差異，是「一人震攝全場」的精彩演出，20年來巡演征戰了20國50城，終於首度走進國家兩廳院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的「封箱演出」。

▲▼1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候（圖／記者林育綾攝）

▲他以京劇詮釋莎劇的做法，成功地顛覆了觀眾對京劇既有的認知。（圖／記者林育綾攝）

他以京劇詮釋莎劇的做法，成功地顛覆了觀眾對京劇既有的認知，締造全新的東方劇場美學，也讓吳興國的當代傳奇劇場享譽國內外，成為傳統戲曲藝術發展與創新的掌旗「先鋒」人物；但一路走來這條路並不平順，雖然受到觀眾歡迎，卻不被傳統藝界理解，甚至被罵過「叛徒」。

▲▼吳興國《李爾在此》封箱演出。（圖／記者林育綾攝）

▲吳興國透露，過去曾經被罵過「叛徒」。（圖／記者林育綾攝）

1998年「當代傳奇劇場」因資金申請與經營等相關困難，讓吳興國宣布暫停劇團，帶著滿腔懷疑與憤怒，他決定抛下一切自我放逐，碰巧法國陽光劇團創辦人莫虛金(Ariane Mnouchkine)邀請他授課，遠走異鄉的他，卻以《李爾王》為素材創作了25分鐘的獨角演出，大受好評，莫虛金甚至激動到掐著吳興國的脖子說，「如果不回到你的國家，重啟你的劇團，我真的會殺了你！」而這番激勵，也促使吳興國在2000年創作出今日受備受世界藝壇肯定的作品《李爾在此》，並帶著這個經典作品回歸台灣。

▲▼1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候（圖／記者林育綾攝）

▲▼1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候（圖／記者林育綾攝）

▲▼吳興國《李爾在此》封箱演出。（圖／記者林育綾攝）

1人分飾10角，許多唱段更考驗體力，吳興國坦承自己「越來越演不動了」，最後就用最專業的演出來回報觀眾，但劇團還有很多年輕人，懇請大家支持。他表示，很欽佩日本將表演當成人間國寶，他們的演員是全心全意扮演好每一個角色，無論是帝王將相、販夫走卒。

而他回想這一切，「很感謝莎士比亞給我機會」，當時也很怕自己無法將每個角色演出來，20年前在創作過程中遭受到打擊，把所有委屈和憤怒都放進了這部戲，每一段都感到非常艱難、含淚不止；如今扮演80歲的李爾王時，已經覺得自己就是80歲了。

▲▼1人分飾10角！吳興國《李爾在此》封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候（圖／記者林育綾攝）

▲此次演出是《李爾在此》首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出。（圖／記者林育綾攝）

此次演出是《李爾在此》首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出，往後「當代傳奇劇場」將會逐年推出吳興國過去的經典作品復刻演出，除了喚起台灣劇場榮光外，也將為世代傳承、青銀交棒做準備。

《李爾在此》於9月25日至9月27日在台北國家戲劇院4場演出已全數售罄，10月3日至10月4日在高雄衛武營國家藝文中心演出2場，還剩下些許票券。

▲▼當代傳奇劇場《李爾在此》，是吳興國最後一次於台灣演出，記者會上由弟子朱柏澄飾演李爾王，然正式演出吳興國仍為一人分飾十角，吳興國老師替嫡傳弟子朱柏澄著李爾王的妝，傳承意味濃厚。（圖／國家兩廳院提供）

▲▼吳興國先前替嫡傳弟子朱柏澄著李爾王的妝，傳承意味濃厚。（圖／記者林育綾攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
北市松山驚傳「嚴重火警」！濃煙狂竄　50消防員緊急到場
快訊／共機再擾台！2架運8反潛機擾我西南防空識別區
回收32.4萬個「用過保險套」再賣出！越廠商：洗乾淨像新的
北京武力攻台？　專家曝「2關鍵」分析
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長髮妹Uber後座「低頭開吃」男友！司機崩潰求救　6秒影片曝光

黑軍壓境！「琉璃蟻」肆虐高雄六龜　掛燈滅蟻宣傳片曝光

1人分飾10角！吳興國封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候

被海軍棄單120碗海鮮麵！老闆基地外苦等1小時…轉頭默默吸收損失

台鐵道歉了！汐科站6人來不及下車　曝光不升3等站理由

中秋連假塞向花東？林佳龍：可走北宜分流國5車潮...不講幹話

沒有你哪有我！虎尾農工學子寄信國中老師...感念師恩

解放軍最難攻破台灣哪個城市？　網一面倒：絕對是這「城市」

18年前「雪隧鑽掘巨獸」變身　高公局國5公共藝術作品開幕了

琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝　騎車還要「護眼」

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

國軍訂88杯飲料遇任務突棄單！　蔡英文親赴買150杯：我來付錢的

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

長髮妹Uber後座「低頭開吃」男友！司機崩潰求救　6秒影片曝光

黑軍壓境！「琉璃蟻」肆虐高雄六龜　掛燈滅蟻宣傳片曝光

1人分飾10角！吳興國封箱倒數「每天醒來都流淚」：每個人都有下台的時候

被海軍棄單120碗海鮮麵！老闆基地外苦等1小時…轉頭默默吸收損失

台鐵道歉了！汐科站6人來不及下車　曝光不升3等站理由

中秋連假塞向花東？林佳龍：可走北宜分流國5車潮...不講幹話

沒有你哪有我！虎尾農工學子寄信國中老師...感念師恩

解放軍最難攻破台灣哪個城市？　網一面倒：絕對是這「城市」

18年前「雪隧鑽掘巨獸」變身　高公局國5公共藝術作品開幕了

琉璃蟻肆虐高雄六龜！點燈抓蟻恐怖畫面曝　騎車還要「護眼」

爸媽的3C救星來了！　YouTube Kids 台灣上線

含瘦肉精美豬進口　鄭文燦：各學校供餐一律採購國產豬肉食材

桃園第二行政區選址　市府和遷建市議會可行性納入評估

中職／富邦打瘋了！狂敲18安、4轟　16比5打爆兄弟

中職／羅國龍二壘打攻進2分逆轉　8局統一10比9樂天

8級陣風吹！比基尼妹坐「紅鶴泳圈」漂外海半小...遊艇救回爆哭

台電助攻！　裕農161千伏地下輸電線路將使東仁區成為台南之星

快訊／北市松山區驚傳火警！深夜濃煙狂竄　50消防員緊急到場

「蘇貞昌大官當久忘記了人民」　國民黨：公開道歉就可上台備詢

終於有望解封！　范冰冰洩工作計畫「新電影快開拍」

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

快訊／新增輸出病例19案！入境菲律賓、日本

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

副連長狂叩「收到請回覆」　他退伍10年剉咧等

正妹2度街頭救人　嬤求保佑孫女留學見「雙立筊」

「蜜光橘」口罩9/24開賣　販售通路一次看

更新後更順！果粉推爆「i 6S神機」：換電池再戰10年

白海豚加速彎！2波變天鋒面轉雨

小姐弟百元度日共餐...店家暖舉　她長大報恩

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

飛機「空姐拉上布簾」有3原因：太殘酷

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

給現金「卻收到三倍券」　客刷1星！老闆嗆告

被海軍棄單120碗海鮮麵！老闆基地外苦等1小時

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面