鹿港婦失蹤13年...報案夫已過世　警憑一支神秘電話號碼找到人

▲鹿港警分局草港派出所員警(左)陳凱榮成功找到失蹤13年婦人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港警分局草港派出所員警陳凱榮(23歲)，從警3年來已經找回不少失蹤民眾，這次任務是尋找生死未卜列冊失蹤的石姓婦人，13年前當時報案的丈夫也死亡，最後在偵查隊的協助下，憑著一支神秘電話號碼，抽絲剝繭不斷的追查比對，找到了失蹤13年的石婦移居在北部，也讓她與兒子有重新團聚的機會。

鹿港警分局指出，草港派出所警員陳凱榮於本次彰化縣警察局徹查失蹤逾3年人口計畫中，發現所轄警勤區內有1名石姓婦人，於2007年因故失蹤，丈夫因小孩教養問題到派出所協尋妻子。

▲鹿港警分局草港派出所員警(左)陳凱榮成功找到失蹤13年婦人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

一晃眼13年過去，石婦依然是未被尋獲的失蹤人口，陳凱榮詳細瞭解當時失蹤案件發生經過，打電話給石婦丈夫，人卻已經逝世，石婦的兒子也說「在幼童的時候便沒看過母親」，左右鄰居都沒看過婦人的身影，協尋失蹤婦的線索彷若斷線般的人間蒸發。

2星期過去了，陳凱榮尋人之路茫茫，偵查隊的一支電話終於露出一線曙光，順利發現石婦所活動的區域就在北部，與她取得聯繫後不斷的比對資料，確定就是石婦，也正式將她從失蹤人口上除名，並且將尋獲情形轉知家屬，為這段失散13年的親情，搭建聯繫的橋樑。

鹿港分局長潘仕能表示，失蹤人口案件的形成，背後定有其心酸的原因，家屬焦急與無奈的心情，是警察同仁所能感同身受，並認真執勤的動力，石婦她十分感謝陳凱榮的熱忱與細心，讓她找到家人。

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