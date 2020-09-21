「鹿港潯味甲子宴」每桌6000元　60桌開放網路購搶翻秒殺

▲鹿港潯味甲子宴11月7日晚上將在彰濱工業區台灣玻璃館登場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化鹿港廟口商圈協會今年首度推出「鹿港潯味甲子宴」，裡頭融合9家當地超過一甲子老店的招牌菜，每桌開價6000元共60桌，不料上午8點30分開放網路報名，直接被秒殺！還有民眾表示，用公司2台電腦緊緊守候仍搶不到，希望主辦單位未來能擴大舉辦。

「鹿港潯味甲子宴」11月7日晚上將在在彰濱工業區台灣玻璃館登場，現場屆時會有9家在當地深耕超過1甲子的名店到場，其中還有5家是百年老店，預計推出蔴荖潤餅、鰻魚粽及鹽滷母蝦猴等共有12道招牌料理，而據了解，消息9月初公布後，21日上午8時30分開放登記就被秒殺訂購一空。

鹿港廟口商圈協會理事長謝秀櫻表示，由於今年受疫情影響，在經濟部補助及協會部分經費支持下，「鹿港潯味甲子宴」只會舉辦一場，但明年會努力爭去公部門經費持續並擴大辦，希望能讓更多人共襄盛舉。

謝秀櫻指出，「鹿港潯味甲子宴」將在地人印象中的「鹿港味」集中一塊介紹給民眾，像是「蔴荖潤餅」，這是鹿港人以前清明掃墓必吃的點心，上桌料理是由錦興餅鋪的蔴荖，搭配林家三代的潤餅皮，相當具有代表性。

▲▼由當地老店共同合作推出的12道料理，每桌開價6000元的，一開放登記就遭秒殺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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▲▼主辦單位表示，未來將爭取更多經費擴大舉辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）