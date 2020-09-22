彰化4天2起上吊「送肉粽」！載到無人海邊送煞　里長緊急公告路線

▲彰化4天2起上吊「送肉粽」！里長緊急公告路線。（圖／翻攝「和美鎮竹營里鄉親」臉書社團）



記者許力方／綜合報導

彰化驚傳4天2起送肉粽！芳苑鄉21日有事主提醒，晚間8點半進行送肉粽儀式，從二林到芳苑無人海邊，和美鎮竹營里長王金英也發文，表示25日晚間也有送煞儀式，時間長達5小時。

芳苑鄉事主貼出公告，指21日晚間8點半至11點將進行祭送，預估路線將從住家出門後，一路行經萬原路、太平路往二林，接著走斗苑路芳苑的無人海邊送煞，提醒附近鄉親迴避，不要到海邊去。

另外，竹營女里長王金英也透過臉書發文，表示25日晚間6點至11點和頭路將舉辦鍾馗送吊煞科儀，安撫民心，路線為：和頭路往德美路、彰美路六段，再至西川路往出海口，完成送煞。預估晚間10點30分至11點做完法事，送上貨車，沿路用車載至出海口，提醒居民在這段時間請勿在外逗留，以防沖犯。

事實上，「送肉粽」為一種民間除煞儀式，主要盛行在彰化以南地區，資深媒體人丁學偉曾在《震震有詞》節目中表示，吊煞其實很恐怖，2009年9月至10月，在和美就發生9起上吊輕生案，其中有一位32歲人妻，因為在陽台上旁觀送肉粽儀式，遭到老公責罵，夫妻爆發爭執後，人妻晚上想不開，就在家中上吊輕生。

▲載到無人海邊送吊煞！芳苑有事主公告祭送。（圖／翻攝「芳苑人的大小事」臉書社團）



傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。

早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。

倘若民眾來不及閃避，也可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，象徵送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。

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