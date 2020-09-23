「MD、MIT」雙鋼印口罩9/24開賣　陳時中：過幾天再買免排隊

▲新式雙鋼印口罩。（圖／記者陳煥丞攝）



記者嚴云岑／台北報導

國產醫用口罩加印「MD」、「Made In Taiwan」雙鋼印，將於9月24日起正式開賣，新版口罩今（23）日起已由郵局配送中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，明起就可以在實名制藥局買到口罩，但因配送量與以往相同，呼籲民眾勿心急，等幾天再買才不用排隊。

黑心口罩混充事件連環爆，為挽救國家隊聲譽，中央流行指揮中心要求自9月17日以後生產的醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，也恢復全面徵用。9月24日起，民眾到藥局購買的實名制口罩均為雙鋼印，超商或通路取貨者，則要到10月12日後才領得到，第16、17期預購者，也可順延至該時領取。

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▲▼雙鋼印口罩，成人口罩（下）、兒童平面口罩（上）。（圖／指揮中心提供）

食藥署公告指出，9月24日起口罩帳目會重新計算，系統會帶入成人1800片、兒童200片，如果9月23日起就先賣，VPN系統會對不起來，也會被視為違規，屆時不排除採取停配措施。至於無雙鋼印口罩的清點、打包、回收等後續回收方式，食藥署表示，將另行通知。

雙鋼印口罩實名制24日將開賣，但舊版實名直口罩卻要等到10月才能回收，現傳出有藥局藥師抱怨「被當倉庫」，對此，陳時中重申，所有實名制藥局都是口罩國家隊的一員，絕對沒有把藥局當倉庫，他也對轉換期間造成藥師困擾致歉，表示雙鋼印口罩9月21日已有4000多萬片進到郵局，近日還會陸續鋪貨，民眾明天就能買到。

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