無症狀免採檢！　菲律賓「入境全篩」9/24起有條件取消

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

為防堵菲律賓境外移入個案進入社區，指揮中心7月26日起針對菲國實施「入境全篩」，但隨著菲國疫情趨緩，病例數從每天6000人降至3000多人，上週四專家會議已針對取消入境採檢一案進行討論。指揮官陳時中今（23）日宣佈最新決議，24日起取消「無症狀」旅客機場採檢，自該國入境旅客均須於集中檢疫場所完成檢疫，於檢疫期滿前進行採檢。

新冠肺炎累計509人確診，分別為417例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、479人解除隔離、23人住院隔離中。

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陳時中表示，我國自7月26日以來實施自菲律賓飛抵臺之所有旅客機場採檢，截至9月20日已採集1238位旅客之檢體樣本，有症狀旅客採檢確診率（17.6%）明顯高於無症狀旅客（0.7%），考量菲國疫情風險、COVID-19疾病特性、入境無症狀旅客採檢效益並經專家諮詢會議共識，自9月24日起，調整及重申菲律賓登機旅客之入境檢疫措施共計3點：

1. 入境有症狀旅客，須於機場完成採檢，無症狀旅客停止機場採檢；自該國入境旅客，均須於集中檢疫場所完成檢疫，並於檢疫期滿前進行採檢。

2. 未持有我國居留證或居留簽證的外國籍人士，仍須提供登機前3日內之陰性報告，才能來臺轉機及入境臺灣。

3. 外國籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費每日1500元配合我國集中檢疫措施。

莊人祥表示，我國每日約有30多名菲籍人士入境，隨著天氣轉涼，東南亞國家近日疫情都有上升趨勢，但經評估仍以菲律賓檢出陽性率最高，因此上週四專家會議時，並未考慮新增入境全篩國家。