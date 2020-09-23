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北市養護所火警3死　負責人辯老人可行動...警打臉：2人長期臥床

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▲內湖區康寧路一.無照養護所22日下午發生大火，三名收容老人嚴重燒傷送醫後先後不治 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖區康寧路一.無照養護所22日下午發生大火，三名收容老人嚴重燒傷送醫後先後不治 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

22日北市內湖區康寧路黑心養護機構起火，燒出3條人命，負責人丁臻珠（58歲）遭警方依過失致死、公共危險罪嫌移送；儘管丁女到案後表示三名死者平常都可下床自由走動，但警方查出，莊姓死者罹患失智症，根本無行為自主能力、另名劉姓老翁則因罹患慢性腎臟病也無法下床，僅陳姓死者雖曾中風，但還有移動能力，但陳男23日清晨也因燒燙傷傷勢過重身亡。

▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖區康寧路一.無照養護所22日下午發生大火，丁姓負責人當場遭警方逮捕 。（圖／記者黃彥傑攝）

一把火燒出台北市黑心養護所諸多問題，警方查出丁女以每月兩萬多元租金，從去年7月租下康寧路一段舊公寓一樓、地下室私下攬客，並根據收容老人的狀況，若臥床需要長期照料者每個月收取2萬3千元照護費、若老人健康狀況可下床則收半價，一個月收1萬多元。

更離譜的是，警方查出丁女對罹病老人家屬宣稱，該址是合法養護機構藉此攬客，但家屬上門發現環境髒亂，丁女則辯稱該址僅是暫時收容，稍後會再轉到設備更齊全的安養中心，但家屬遲遲等不到轉院就發生奪命大火。

丁女遭警方逮捕後曾私下抱怨，開設養護所內有兩名老人曾經打架，其中一人還曾放火燒過病床棉被，該老人曾向家屬交代後事，丁女並懷疑火警意外是有老人輕生才縱火燒掉一樓，但警方對此說法存疑，將待消防局火調人員、鑑識人員調查，才能釐清這場惡火發生原因。

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