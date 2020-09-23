　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養護所反鎖惡火2死　業者躲簡餐店看火想逃被逮：長者都能下床

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲丁女第一時間想落跑，被警方逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市內湖區康寧路一處私人養護所22日發生火警，造成2死1命危，經查業者非法營業，也無立案登記，且火警時無員工在場甚至還反鎖。更誇張的是，58歲負責人丁臻珠見起火時，還躲在一旁的簡餐廳觀看，甚至想落跑當場被警方逮捕。她落網後供稱，三名死傷長者都能自主下床，行動能力不錯，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌移送。

火災發生當下，鐵門完全拉下、反鎖，而路過民眾發現屋內飄出濃煙趕忙報警。警消抵達現場後，緊急將鐵門破壞切開，從火海中救出3名臥床、行動不便的老人。但3名老人被救出後，幾乎全身都已經燒到焦黑，當場失去生命跡象，其中2人急救後仍宣告不治。

附近鄰居表示，「養老院非常隱密低調，平常鐵門深鎖根本不知道裡面在幹什麼，連社會局來稽查都把門關著放狗出來，無法進入到屋內查看。」由於事發當下現場根本沒有看護、也沒有負責人，讓整起事件更加撲朔迷離。

▼丁女22日深夜被警方移送。（圖／記者張君豪攝）

▲康寧路黑心養護機構負責人將丁臻珠深夜遭警方移送到內湖警分局。（圖／記者張君豪攝）

後來警方經四處詢問，終於在事故現場附近找到負責人丁臻珠，經進一步了解得知，案發時她人在附近簡餐店，得知自己非法經營的養護所發生火警，就在簡餐店看著大火，且第一時間只想逃跑，完全沒有先報警，當場被逮捕。到場關心的台北市副市長黃珊珊說，案發時現場無員工，完全是反鎖狀況。

丁女接受調查坦承，半年多前租下該址經營養護所，自己和收養老人居住在該處，平常由自己和先生、女兒輪流前來看顧老人。

▼由於養護所反鎖，消防人員緊急切開鐵捲門救災。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北內湖區某安養中心火警，警消到場速破壞鐵捲門入內搶救。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，丁女到案後供詞避重就輕，雖坦承中午離開養護所，卻向警方強調三名死傷長者都能自主下床，行動能力不錯，且自己離開有關閉所有使用的電器。

但警方認為，丁女經營的養護所未向市府登記，該處所也沒經過消防安全檢查，有明顯疏失，將她依觸犯公共危險、過失致死罪嫌移送。移送過程中，她神情無奈落寞，躲避媒體不發一語。

另外，據悉，丁女該黑心養護機構數月前曾發生院友心情不佳，在一樓病床燒棉被的意外，據信該名縱火燒棉被的院友，就是送醫死傷的三名長者其中一位；但之前燒棉被的意外是否與這次火警有關，仍待檢警與消防局火調人員深入追查。

▲▼台北市內湖區一安養中心失火，現場3人無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）。

▲▼3名老人2死1命危。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市內湖區一安養中心失火，現場3人無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
信義區網帥爆8劈！頂職業光環狂吃空姐小模　正宮還是20萬粉網
今晨低溫跌破20度　鋒面周四來襲變天更涼了！2地區有雨到周末
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8劈信義區網帥「靠女友撈百萬薪職」　超渣簡訊曝！爛到同事都抱怨

北市明星國小校長「不倫」學生家長　校園淪砲房！摩鐵偷情全直擊

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　身分起底！竟是海軍陸戰隊正妹

養護所反鎖惡火2死　業者躲簡餐店看火想逃被逮：長者都能下床

信義區網帥爆8劈！頂職業光環狂吃空姐小模　正宮還是20萬粉網紅

21屁孩尋仇殺錯人「海陸兵慘死」！槍手無期徒刑改判22年

日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告　至少6女受害

移工失聯變「台南老闆」！逃亡7年生子…月入10萬有6員工

每月收2萬！黑心養護所丁女認了　1死傷者曾縱火燒棉被警追查

快訊／內湖無照安養院2死　女負責人過失致死、公共危險移送

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

劉雨昕站林夢腿上合體！　Popping精準卡點炸場了～

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

8劈信義區網帥「靠女友撈百萬薪職」　超渣簡訊曝！爛到同事都抱怨

北市明星國小校長「不倫」學生家長　校園淪砲房！摩鐵偷情全直擊

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　身分起底！竟是海軍陸戰隊正妹

養護所反鎖惡火2死　業者躲簡餐店看火想逃被逮：長者都能下床

信義區網帥爆8劈！頂職業光環狂吃空姐小模　正宮還是20萬粉網紅

21屁孩尋仇殺錯人「海陸兵慘死」！槍手無期徒刑改判22年

日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告　至少6女受害

移工失聯變「台南老闆」！逃亡7年生子…月入10萬有6員工

每月收2萬！黑心養護所丁女認了　1死傷者曾縱火燒棉被警追查

快訊／內湖無照安養院2死　女負責人過失致死、公共危險移送

熊熊爆動胎氣「寶寶流掉了」！特斯拉男爛事太多　不嫁主因曝光

8劈信義區網帥「靠女友撈百萬薪職」　超渣簡訊曝！爛到同事都抱怨

2閨蜜帶路去「多人運動」　15歲少女玩上癮還懷孕！制服隆起被嬤抓包

苦瓜胜肽助降血糖？　營養師曝健康危機

美選倒數40天！拜登首席外交顧問：中國是最大挑戰但不應完全脫鉤

Apple今年「確定不嫁」原因曝光！　最帥牙醫男友前陣子曝求婚計畫

【科技偵查2】GPS偵查「只能做不能說」警界公開的秘密

【科技偵查1】Line監控、手機植木馬　縮短檢調與毒販的距離

手機裡「藏最多秘密」星座Top 3！雙魚放不下回憶、冠軍很危險

陳時中再添金孫「我來探望媳婦」 　院長還原神奇一天：真感動！

恐怖房客利剪狂刺孕婦10多刀　「每天夢到神明要他殺人！」

社會熱門新聞

女買票進入野柳地質公園　從20米高懸崖墜岩落海

高雄警督察罩越南店！20萬家電全給業者包

失聯移工逃7年變老闆　招募同鄉打工月入10萬

移工失聯變「台南老闆」！月入10萬有6員工

日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

21屁孩尋仇錯殺海陸兵　主嫌無期改判22年

內湖公車司機未充足休息　最重要罰100萬

即／高中女教室自殘狂噴血　同學嚇傻！

剛交車...特斯拉慘遭「剎車油洗禮」　烤漆全毀車主心碎

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

每月收2萬！黑心養護所丁女認了

停車場「動手腳」超收10元　大里政風主任扮柯南

雲林男駕三輪車載女生！巷口遭撞下場慘

更多熱門

相關新聞

即／內湖無照安養院2死　女負責人移送

即／內湖無照安養院2死　女負責人移送

台北市內湖區康寧路一處私人安養中心22日發生火警，造成2死1命危。經調查，該安養中心非法營業，也無立案登記。目前陳姓男子仍與死神搏鬥，在三總加護病房觀察。至於安養院丁姓負責人，訊後被依過失致死、公共危險罪嫌移送。

內湖公車司機未充足休息　最重要罰100萬

內湖公車司機未充足休息　最重要罰100萬

內湖安養所2死　黃珊珊一看超難過

內湖安養所2死　黃珊珊一看超難過

內湖公車事故勞檢出爐　北市：最高罰百萬

內湖公車事故勞檢出爐　北市：最高罰百萬

探視內湖安養中心傷患　柯：狀況不太好

探視內湖安養中心傷患　柯：狀況不太好

關鍵字：

養護所內湖黃珊珊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

悼念小鬼！陳妍希彈唱《地球上最浪漫的一首歌》

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！摟著KID忍淚唱「必須有你」

李易擺「招牌木村嘴」紀念小鬼　承諾藏洋蔥

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

小鬼靈堂實況曝　女星：都是辣妹

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面