養護所反鎖惡火2死　業者躲簡餐店看火想逃被逮：長者都能下床

▲丁女第一時間想落跑，被警方逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市內湖區康寧路一處私人養護所22日發生火警，造成2死1命危，經查業者非法營業，也無立案登記，且火警時無員工在場甚至還反鎖。更誇張的是，58歲負責人丁臻珠見起火時，還躲在一旁的簡餐廳觀看，甚至想落跑當場被警方逮捕。她落網後供稱，三名死傷長者都能自主下床，行動能力不錯，訊後被依公共危險、過失致死罪嫌移送。

火災發生當下，鐵門完全拉下、反鎖，而路過民眾發現屋內飄出濃煙趕忙報警。警消抵達現場後，緊急將鐵門破壞切開，從火海中救出3名臥床、行動不便的老人。但3名老人被救出後，幾乎全身都已經燒到焦黑，當場失去生命跡象，其中2人急救後仍宣告不治。

附近鄰居表示，「養老院非常隱密低調，平常鐵門深鎖根本不知道裡面在幹什麼，連社會局來稽查都把門關著放狗出來，無法進入到屋內查看。」由於事發當下現場根本沒有看護、也沒有負責人，讓整起事件更加撲朔迷離。

▼丁女22日深夜被警方移送。（圖／記者張君豪攝）

後來警方經四處詢問，終於在事故現場附近找到負責人丁臻珠，經進一步了解得知，案發時她人在附近簡餐店，得知自己非法經營的養護所發生火警，就在簡餐店看著大火，且第一時間只想逃跑，完全沒有先報警，當場被逮捕。到場關心的台北市副市長黃珊珊說，案發時現場無員工，完全是反鎖狀況。

丁女接受調查坦承，半年多前租下該址經營養護所，自己和收養老人居住在該處，平常由自己和先生、女兒輪流前來看顧老人。

▼由於養護所反鎖，消防人員緊急切開鐵捲門救災。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，丁女到案後供詞避重就輕，雖坦承中午離開養護所，卻向警方強調三名死傷長者都能自主下床，行動能力不錯，且自己離開有關閉所有使用的電器。

但警方認為，丁女經營的養護所未向市府登記，該處所也沒經過消防安全檢查，有明顯疏失，將她依觸犯公共危險、過失致死罪嫌移送。移送過程中，她神情無奈落寞，躲避媒體不發一語。

另外，據悉，丁女該黑心養護機構數月前曾發生院友心情不佳，在一樓病床燒棉被的意外，據信該名縱火燒棉被的院友，就是送醫死傷的三名長者其中一位；但之前燒棉被的意外是否與這次火警有關，仍待檢警與消防局火調人員深入追查。

▲▼3名老人2死1命危。（圖／記者黃彥傑攝）