日曬房爆手錶偷拍！女大生驚覺遭看光：難怪員工誇我身材好

▲日曬房爆員工偷拍，女大生出面指控「員工突然說自己練得很好」，事後才發現原來自己恐遭偷拍。（圖／網友提供）

記者邱中岳／台北報導

北市西門町傳出健身房內的日曬房，有員工涉嫌裝上偷拍手錶，拍攝女性顧客全裸更衣以及塗抹住曬乳的畫面，有被害人事後看到新聞報導驚呆表示，當時有員工跟她的朋友說「妳朋友（指被害人）身材真好」，才驚覺可能也被偷拍。

20歲的詹姓女大生在暑假期間，聽聞朋友說到日曬房，於是上網搜尋找到西門町這間日曬房，便與20歲的姚姓女同學一起花費9千9百元購買1百張使用券，陸續去了5、6次。

但暑假期間，姚姓女同學突然跟詹女說到，有天前往日曬房時，突然有名員工說到「妳朋友（意指詹女）身材練得很好」，當時詹女不以為意，看到新聞才發現「原來全裸身材早已被偷錄下」。

詹女事後感到相當噁心表示，日曬房內屬於私人空間，進入後將門鎖上後，要全裸並塗上助曬乳才可以使用日曬器材，每次使用時間約10多分鐘，當時有發現門後掛衣鉤上有2隻手錶，但當時不以為意。

詹女表示，雖然日曬房的劉姓員工已經坦承犯行，但是還是會提供自己所拍到的證據，到派出所進行報案。

而整起事件起源於，劉姓員工使用偷拍手錶，偷拍女性顧客，當時受害者就有至少6人，甚至劉姓男子還要拿出1百萬元和解，但被害女子則呼籲被害人踴躍站出來提告。

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