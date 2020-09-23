日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告　至少6女受害

▲日曬房劉姓男員工用手錶偷拍，至少6女受害。（圖／翻攝爆料公社，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市萬華區西門町某健身房的日曬房，爆出劉姓男員工使用偷拍手錶，拍攝女性顧客的事件，受害女子至少6人。對此，陳姓受害人也還原偷拍事件全貌，曝光劉男想拿出100萬元和解的私訊，呼籲受害者站出來提告，「憑什麼就因為你覺得好玩，覺得刺激就可以這樣做呢？」

陳女在「爆料公社」PO文表示，她19日與呂姓女友人到日曬房使用日曬機，她則在外面和劉姓男員工聊天，沒想到15分鐘後有員警上門，呂女才從日曬機2號房出來說「裡面好像有偷拍手錶」，而劉男立馬辯稱是客人遺留，將會配合調查，並安撫原PO等人。

▲陳女與友人發現的偷拍手錶。（圖／翻攝爆料公社）



▲日曬房員工房內吊掛裝有針孔攝影機的手錶。（圖／突發中心翻攝）

陳女說，她在等待員警蒐證期間非常驚慌，想到曾去過該店6、7次，且都會在牆上的掛鉤發現手錶，當初以為是上一位客人遺漏，變沒想太多；印象中曾看過黑色款式，與這次發現的咖啡色不同。此外，當晚員警也證實偷拍手錶有拍攝到劉男橋角度的畫面，而劉也私訊陳女道歉。

誇張的是，該店IG上的打卡照片，女生後方幾乎都有手錶掛在牆上，而男生自拍時都沒有，讓陳女倍感焦急，一一私訊PO照片的女生，提醒她們可能遭到偷拍，希望受害者可以準備好證據並提告，而她跟朋友則以妨害秘密罪提告劉男。

▲▼陳女尋找到不少受害者。（圖／翻攝爆料公社）



期間，一名女受害者兩個月前便發現偷拍，她現場拍下黑色手錶的畫面並上網查詢、報案，沒想到要回去店內再次蒐證時，黑色手錶卻離奇消失，求助無門的她也失眠許久，甚至焦慮到去看心理醫生，直到劉男被逮才放下心來，讓原PO聽完非常心疼。

「很後悔，真的很抱歉」劉男事後不斷私訊陳女道歉，表示他9月才買錶偷拍，陳女是他的朋友，一般人不會想做偷拍朋友的事，愧疚感已讓他3天吃不下飯，願意用100萬私下和解，「拜託我現在真的好痛苦。」

▲▼劉男不斷對陳女道歉。（圖／翻攝爆料公社）



對此，陳女也PO文對劉男喊話，「你有想過你拍過的女生，大家信任你、信任你這家日曬房，你卻這樣利用大家的信任或無知，甚至有人害怕不敢走在人群，甚至有人跟另一半失和，人家也是為人女兒、為人老婆、為人媳婦，憑什麼就因為你覺得好玩覺得刺激就可以這樣做呢？這幾天我完全吃不下，睡也睡不好，知道的女生大家都是。」

萬華分局警方表示，劉男被逮後坦承犯行，坦承是因為好玩才裝設並偷拍，想測試手錶的性能，訊後被依妨害秘密罪送辦，將持續追查是否有其他受害者。

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▼劉男提出100萬元私下和解。（圖／翻攝爆料公社）

