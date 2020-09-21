外送哥誤闖「萬華神秘樓梯」...爆乳妹兩邊站　糗喊：我來送餐的

▲長髮妹們打扮火辣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／周亭瑋報導

一名外送哥昨晚接單送餐，沒想到地點竟是赫赫有名的賣淫大樓，他進到裡面後，更在樓梯間撞見一票長髮妹爆乳迎客。值得一提的是，之前就曾有YouTuber來此拍片，引發口角衝突，最後雙方和解收場，而轄區分局則發聲明強調，會全力防堵私娼拉客情事，以淨化轄內治安。

這名外送哥昨晚在「爆廢公社二館」發文笑說，「鹿港有摸乳巷，艋舺鑽石大樓有摸乳樓梯。」不過他同時也強調，自己是去送餐的。

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從畫面中可見，5位身材姣好的長髮妹穿著清涼，分別站在樓梯兩側等候。這一幕掀起熱論，不少網友留言直呼，「外送到這裡的都會虧錢回去」、「帶安全帽的大哥，佔據了VIP觀眾席」、「完蛋了，又少一個地方了」、「她們也是送餐的，同行」、「看到這景象我就放心了，以為被抄了」。

事實上，上個月一名王姓YouTuber曾前往該棟大樓，疑似因拍攝與流鶯及東南亞性工作者爆衝突，而住戶也質疑，此舉侵犯對方肖像權、個人隱私等問題。

當時，YouTuber直言，頻道宗旨就是呈現真相，「把目前的豆干厝、養生館、全套、半套店的價錢，把小姐的外貌、身材、談話舉止等拍下影片堤供給網友參考。」

至於警方獲報後到場，經王男同意察看手機，並未發現偷拍影片，最後糾紛順利化解。另外，轄區萬華警分局當時聲明，今年已破獲多起鑽石大樓周邊應召站非法營業情事，也全日24小時編排警力於該大樓周邊守望。