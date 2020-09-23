小鬼演唱會空一片！女學生4年前「吃土買票」　曝現場狀況：超敬業

▲小鬼2016年《THE SHINING》演唱會。（圖／記者張一中攝）



網搜小組／劉維榛報導

小鬼黃鴻升影歌視三棲，無奈事業巔峰之際，36歲人生嘎然而止，留給親友、粉絲無限惋惜。一名女粉絲分享那些年追星的熱血青春，4年前還是學生的她，寧願吃土也要買800元的小鬼演唱會門票，儘管當時滿滿的空位，但小鬼每秒都是敬業唱跳，可惜一切只能追憶，追思文暖哭一片網友。

「不知道大家記不記得...四年前的小鬼黃鴻升舉辦演唱會？」一名女網友在《Dcard》憶起當年，表示自己還是個窮學生，而當時看著媒體報導，「你的票賣不完...大家都在討論為什麼你的演唱會沒有人去？當時就是小豬羅志祥的陪襯，沒人看好你...」

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就算吃土，原PO也甘願勒緊褲帶，找了同學陪伴，兩人一起買了一張最便宜的800元門票去捧場，「雖然坐在最遠，但仍然看到你很認真，雖然場內一堆空位，你依然很敬業在舞臺上唱跳。」

當時各種畫面湧上心頭，原PO捶心肝直呼，「第一場演唱會獻給你，當時為了趕末班車回家沒有聽到壓軸的『不屑』，應該是最後悔的一件事情了。」如今小鬼回到自己的星球，原PO哽咽吶喊，「謝謝當時的自己有奮不顧身追過你，也謝謝你當時沒有氣餒，往後四年，如今成了大家心中最棒最暖的藝人，永遠是大家的天使。」

事實上，當年小鬼是5月21日開場，本站曾報導《黃鴻升開唱前15分「空位近6成」 出場自嘲：還真緊張》，小鬼賣力唱完《THE SHINING》、《漩渦》、《玩具槍與玫瑰》等招牌歌曲後，讓他一度感性直言，「今天是出道以來唱得最爽的一天，很多粉絲訂好機票叫我安心，非常挺我」，更驚奇找來羅百吉當任嘉賓，讓現場嗨成一片 。

▲百吉唱《蘇偉在哪裡》全場瘋狂！（圖／記者張一中攝）



至於當時開唱座位空一片的消息，當時公關解釋，晚間開唱前15分鐘，座位仍有6成未滿，票總共賣出9成5，推測是下雨天大家比較晚到場。好在7點40分開唱後，粉絲陸陸續續入席，現場近9成坐滿。

相信小鬼帶給大家的歡樂卻是永無止盡，錯過他生前演唱會的粉絲也別難過，據悉，小鬼的音樂追思會將在10月6日舉行，經紀人Dino透露，地點選在華山legacy，詳細內容會在今（23）日進一步說明，至於告別式將不會公開舉行。

▼小鬼追思會將在10月6日舉行。（圖／記者李毓康攝）

