全球前40大學畢業！回台3個月找不到工作　他嘆：國外月薪至少10萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友畢業於全球前40名大學，不僅學歷高、有金融證照，同時也不乏工作和實習的經驗；沒想到，他回台3個月竟找不到工作，好不容易進了一間公司，低薪和常態性加班更讓他不敢恭維。

網友在dcard發文提到，他畢業於全球前40名大學，專業雖是社會科學，但國際排名上也有前20名；不僅如此，他還擁有商科副學位及國外金融證照，「大學時有工作和實習的經驗，在學校積極參加社團，當過學生會會長，在國外讀高中時英文就有多益990，大學畢業GPA也有3.6。」

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然而，條件如此優秀的他，回台灣找了3個多月的工作，結果不盡人意，「我試了104、1111、LinkedIn、cake resume，也去過大學就業博覽會，主動投的公司很少回覆我，主動找我的很多都是網路負評很多的奇怪公司，而且我去面試，還問我說你條件這麼好爲什麼要來這邊。」

網友接著感嘆，「好不容易過3個月進了一家公司，但很沒有制度，還要常態性...幾乎每天加班；更扯的是只有底薪，而我當初會去的原因，就是他們標榜可以學到很多，所以薪水低我也忍了，結果進去才發現，雖然還是可以學到東西，不過一開始被描述成多漂亮的餅，裡面卻是空的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其實，原po畢業後，在國外是有月薪10萬起跳的工作機會，但因為家人都在台灣，所以決定回來，「既然回來了，我就一定要盡力適應和做好，也許是我真的不了解台灣的工作環境，所以想請教大家在找工作方面的技巧。」

文章引起熱議，網友們紛紛給予鼓勵，「你條件和底子是有的，我推測應該是面試方法的問題，建議網路再爬一下履歷、求職信撰寫的文章，或乾脆多投在台外商，加油」、「不用難過，我學校比你更好也找不到工作」、「我朋友在國外生活，在西班牙當地找工作跟104開放履歷，西班牙當地開出來也是破10萬，104只有2萬3800的補習班」、「建議可以邊投履歷邊工作，畢竟條件不差，要找更好的應該並非難事，只是受景氣的影響，好的缺不多，也需要點時間跟運氣」。