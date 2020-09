▲美國副總統潘斯(Mike Pence)。(圖/路透)



文/中央社

福斯新聞(Fox News)報導,美國副總統彭斯(Mike Pence)搭乘的飛機今天因發動機出現問題,被迫返回新罕布什爾州曼徹斯特(Manchester)機場。

新罕布什爾州地方電視台WMUR引述未具名人士報導,副總統專機「空軍二號」(Air Force Two)發動機的問題可能是遭受鳥擊所致。

白宮未立即出面置評。

