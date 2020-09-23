賓士C300酒駕炸「內湖隧道」！貼壁刷護欄200ｍ　插滿鋼條才停下

▲賓士失控衝入對向車道，撞斷一排鋼製護欄。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區23日清晨4時許，一名男子酒後開著百萬賓士C300轎車行經康樂隧道，高速失控衝入對向車道，撞上隧道壁面後繼續往前行駛約200公尺，掃斷一排鋼製護欄後停下。警方到場發現駕駛僅受輕傷，經酒測發現其數值高達0.69mg/l，將依公共危險罪法辦，確切事故原因有待調查釐清。

據了解，陳姓男子（42歲）駕駛賓士轎車，由大湖往康樂街方向行駛，在康樂隧道右彎時衝入對向車道，撞破護欄後開上牆壁，與地面保持90度繼續往前行駛約200公尺，轎車右側車身撞掉一排護欄，最後被卡住動彈不得。

▲數條護欄卡在賓士車裡。（圖／記者游宗樺攝）

由於現場地面流滿機油，散落大量車體及護欄碎片，警方第一時間進行交管避免車輛駛入，同時請求拖吊車及清潔隊到場排除，當吊車把賓士吊起時，卡在車內的鋼製護欄接連掉出，賓士車體整個變形，右側鈑金嚴重毀損。

警消凌晨4時50分獲報，到場發現陳男全身輕微擦挫傷，送往內湖三總醫院救治無大礙。警方派員對陳男進行酒測，發現其數值高達0.69mg/l，將依公共危險罪依法究辦，另外遭撞斷的護欄及滅火器的賠償費用有待釐清。

▲現場一片狼籍，地面佈滿碎片與油漬。（圖／記者游宗樺攝）