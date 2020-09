警朝自閉症兒連開11槍　密錄器畫面曝光：告訴媽媽我愛她

▲林登(Linden Cameron)。(圖/取自林登募款網站)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國猶他州鹽湖城一名患有亞斯伯格症的少年林登(Linden Cameron)4日在家中情緒失控,當地警方在接獲母親報案後,立刻趕到現場,卻執法過當對著林登連開好幾槍,引起國際社會譁然。當局在22日公布了當天密錄器畫面,只見林登在中槍倒地後,急忙說出了「告訴我媽媽,我愛她」。

綜合外媒報導,林登母親在束手無策的情況下,只好報警尋求警方協助。警方到場後,林登的母親表示,林登身上沒有武器,希望警方能協助將他送往醫院。同時她也告訴警察,「他只是個孩子,他只是想要引起注意,然而不知道如何控制自己的情緒。」

從密錄器畫面可以看見,林登在一處庭院外的水泥路上被尋獲,並被要求趴在地上,但他沒有服從,隨後短短不到10秒的時間,就被連開11槍,倒地並開始血流不止。等到警察上前查看狀看,他才說出了一句,「告訴我媽媽,我愛她」。

WARNING GRAPHIC ⚠️



Police in Salt Lake City shot an unarmed, autistic 13-year-old multiple times after his mom called 911 for mental health assistance.#LindenCameron has injuries to his intestines, bladder, shoulder, and ankles. pic.twitter.com/IcXxyAYulq