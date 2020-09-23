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亞馬遜漲5.69％！科技股帶動美三大指翻紅　標普終結連4交易日跌勢

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▲亞馬遜,Amazon。（圖／路透社）

▲亞馬遜強勢領漲，美股周二翻紅。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股經歷周一（21日）下挫，儘管冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再起，第二輪紓困法案仍卡在國會，以及即將迎來的混亂的美國總統大選，周二（22日）開盤仍在一片低靡之下，由亞馬遜等大型科技股領漲，標普也終結連4個交易日下跌，第5日回漲1.05％。

道瓊工業指數終場上漲140.48點，或0.52％，收在27,288.18點；那斯達克指數上漲184.84點，或1.71％，以10,963.64點作收；標普500指數上漲34.51點，或1.05％，收在3,315.57點。

科技股尾盤時段持續強勁領漲，蘋果（AAPL-US）上漲1.57％，股價來到111.81元；臉書（FB-US）上漲2.66％，來到254.75元；微軟（MSFT）上漲2.41%，終場來到207.42元；Alphabet（GOOGL）也上漲2.08%，來到1,459.82元。亞馬遜（AMZN）這波漲勢強勢，終場上漲5.69％，攻上3,128.99元。

不過特斯拉在（TSLA-US）在執行長馬斯克（Elon Musk） ，在「電池日」前公布壞消息，表示2022年前無法達到量產水準，導致電動車長期生產規畫受限，連帶影響股價下跌5.6％，來到每股424.23元。

美股在周一交易日遭遇劇烈拋售潮，市場分析主因為疫情何時結束難以預料，前景不明的情況下，政府領導者未能提出整體有效政策，而投資者也擔心在大選逐日逼近的同時，現在進入熱鍋不是好解法。不過 Ally 金融公司旗下「Ally Invest」首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）認為，仍保持樂觀提早逢低購買，應好過之後再入場。

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