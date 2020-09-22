國軍F-16伴飛轟-6「遭陸媒P圖」　網笑：台灣有光學匿蹤戰機

▲陸媒使用國軍釋出的伴飛照，卻把入鏡的F-16給P圖消失，只留下轟-6。（圖／翻攝自陸媒上海熱線）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍近日接連派遣軍機跨越海峽中線，對於兩岸的媒體而言都是相當關注的焦點，不過有台灣網友抓包陸媒，使用國軍釋出的F-16伴飛解放軍轟-6，卻把原本入鏡的F-16給P圖消失，讓網友笑稱，其實是台灣擁有了獨步全球的「光學影型戰機」。

陸媒報導指出，解放軍軍機在18日和19日連續越過所謂「海峽中線」執行飛行任務後，在20日再次出現在台灣地區西南空域。這也是解放軍宣布18日開始在台海附近舉行實戰化演練後，解放軍戰機連續三天從多個方向進入台灣地區空域。

▲今年2月國防部釋出的伴飛照原圖。（圖／國防部提供）



該則報導中，搭配了一張編號20018的轟-6轟炸機的照片，但事實上，這張圖的照片其實是國軍伴飛時拍攝的，在原始的照片中，還有國軍F-16入鏡，並不是陸媒所發布的畫面中只有一架轟-6，而且照片拍攝時間其實在今年2月。

網友留言表示，「其實是台灣買到隱形戰機」、「原來我們的F16有裝備光學迷彩 技術直逼神盾局了」、「真。隱形戰機」、「被迫穿隱斗」、「台灣的光學迷彩戰機啊，外星人等級了」、「不但雷達匿蹤，還有光學匿蹤功能」」。

▲國軍伴飛照，遭到陸媒P圖對比。（圖／翻攝自陸媒上海熱線／國防部提供）



另外還有網友表示，「中國人最愛掩耳盜鈴了」、「笑死，不過這應該可以騙菜園內的韭菜」、「為何不寫台灣地區戰機伴飛共同維護兩岸和平」、「連雲的形狀都一樣，你跟我說搞錯天」、「如果被發現中國的天空其實不是只有解放軍機，還有台機伴飛，怎麼跟微博愛國網友交代？」

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