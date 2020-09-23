　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

王令麟再創公益新高度！全台首次社福團體登東森購物開賣　所得全捐愛盲

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 新北市愛盲記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森總裁王令麟(右3)挺公益不遺餘力，與愛盲基金會合作推動全台首次公益團體登電視購物頻道銷售，大獲新北市長侯友宜(右2)肯定，愛盲基金會董事長謝邦俊(左1)、愛盲公益大使黃裕翔(右1)及庇護員工一同出席見證。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

過去公益團體庇護工場產能難以媲美大企業，利潤微薄無法負擔登上各大購物平台銷售，即使努力募款銷售業績仍遠不及營運所需，如今愛盲基金會透過新北市政府勞工局牽線，獲東森集團總裁王令麟大力推行，愛盲庇護工場將成為台灣首次登上電視購物頻道販售公益禮盒的非營利組織，今(9/23)舉行「幸福˙安心˙愛團圓」記者會，王令麟親自出席表示：「這是第一次合作，但絕對不會是最後一次」，宣布未來將擴大辦理，幫助全台更多弱勢族群。此舉讓新北市長侯友宜大力讚揚「感謝每次公益慈善都衝第一的王令麟總裁！」

東森購物與愛盲基金會合作首波銷售活動預計將於9/28下午開賣「平安討洗禮盒組」，希望邀請東森購物會員趁中秋節贈禮旺季，分享愛與希望給最重視的對象，而且為了響應公益，會員下單再回饋100%東森幣；銷售金額扣除物流處理費後，所有收入全數捐給愛盲基金會，協助愛盲庇護員工有獨立自主的工作機會。

▲▼ 新北市愛盲記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜與東森總裁王令麟一同視察愛盲庇護工場作業。

▲▼ 新北市愛盲記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟與侯友宜一起穿戴「視障模擬眼鏡」體驗庇護員工工作之難處。

▲▼ 新北市愛盲記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟呼籲東森購物會員一起幫助弱勢團體。

王令麟表示，今年受新冠肺炎疫情影響，全台灣公益團體在義賣、募款皆受重創，因此東森集團透過新零售模式，整合東森購物、ETtoday新聞雲兩大社會大眾使用率最高的平台，希望幫助更多弱勢團體。事實上東森購物總部就在新北市，而新北市不僅是台灣人口最多、也是東購會員數最多的城市，因此很榮幸能獲新北市長侯友宜的邀請，參與這次愛盲基金會合作，讓公益團體優質的產品與會員愛心結合。王令麟強調，「企業的力量有限、社會的力量無限」，相信這次合作只是一個開端，未來東森集團持續秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，長長久久幫助所有需要幫助的團體。

▲▼ 新北市愛盲記者會，侯友宜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市長侯友宜大讚東森集團總裁王令麟力行公益不遺餘力。

由新北市勞工局輔導的愛盲庇護工場，是身障員工的幸福職場，提供簡單、重複高的「商品包裝」及「手工皂製作」等工作項目，讓庇護青年學習工作技能與職場互動，活動現場除了訪視庇護工廠生產線，關注庇護員工需求，侯友宜與王令麟也一起穿戴「視障模擬眼鏡」體驗庇護員工工作難處。

新北市長侯友宜有感而發表示，身心障礙者生活不便，需要大眾一同為他們建立信心、贏得社會的尊重與肯定。侯友宜也在記者會現場大讚：「感謝每次公益慈善都衝第一的東森總裁王令麟，不論是偏鄉、部落、小農、銀髮族以及身心障礙者等各種弱勢團體皆負起企業社會責任，經常整合集團的資源投入大量心力持續行善，這次東森購物不吝於在中秋節前為庇護工場、身心障礙朋友們提供免費曝光的機會，成為全國第一次有公益團體登上電視販售，不僅幫助庇護工場銷售，同時也發揮媒體的力量，讓社會大眾知道愛盲庇護工場的商品是一流、有信譽的好品牌，希望未來新北26家庇護工場也都能有機會獲得各界的關注。」

▲▼ 新北市愛盲記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲愛盲基金會董事長謝邦俊認為東森購物提供平台幫助公益團體是一件大功德。

愛盲基金會董事長謝邦俊說明，東森購物打破電視購物史，成為首宗讓公益團體登電視購物銷售的創舉，絕對是一件大功德，其實身心障礙者最需要的是工作的尊嚴，而非施捨，只要給他們機會，都能夠做的很好。過去非營利組織無法上大型購物平台曝光，不是因為商品不夠好，而是門檻條件高，然而東森購物願意免費提供時段，幫助愛盲庇護工場販售禮盒，開啟身心障礙者的大機會，讓善因不斷延續下去。

▲▼ 新北市愛盲記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲愛盲庇護工場專為東森購物限量推出的「平安討洗」禮盒。

東森購物善盡企業社會責任，幫助愛盲基金會籌措經費，無償提供銷售平台，本次愛盲基金會與東森購物精選四款禮盒，9月28日 13:20在東森購物頻道CH47率先推出「平安討洗」禮盒，內含：包種茶手工皂(120g)＋玫瑰天竺葵皂(120g)＋柚子皂(120g)＋惜福皂袋(25g)，東森價750元，限量700組，為了響應公益，會員下單再回饋100%東森幣；銷售金額扣除物流處理費後，所有收入全數捐給愛盲基金會。

防疫期間各大企業面臨經營重大挑戰，東森仍持續熱心公益，送愛全台各個角落不停歇，不僅母親節前送東森自然美保養品鼓勵新住民媽媽建立美麗與自信，先前也捐贈30萬元幫助宜蘭聖嘉民啟智中心在這波疫情中紓困，更早在新冠肺炎疫情初期即率先配合農委會銷售農漁產，化解小農滯銷危機，並向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，希望以實際行動送愛，同時呼籲民眾防疫期間不忘發揮一己之力，關注弱勢族群需求，一同度過難關。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
新北情侶經營火鍋店突失蹤　家屬破門驚見2人「陳屍床上」崩潰
解放軍最難攻破台灣哪個「城市」？　網一面倒：絕對是這裡
小鬼生前遺作曝光！最後發文「扛得住」背後原因揭曉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

王令麟再創公益新高度！全台首次社福團體登東森購物開賣　所得全捐愛盲

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

國軍訂88杯飲料遇任務突棄單！　蔡英文親赴買150杯：我來付錢的

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

王令麟再創公益新高度！全台首次社福團體登東森購物開賣　所得全捐愛盲

情侶攜手經營火鍋店…上班時間失蹤　家屬驚見2人死在床上當場淚崩

永豐金美國子行案今開庭　張晋源大讚黃國昌「依舊是戰神」

抓到了！中壢隨機攻擊幼童...心痛媽PO文　警逮3犯怪叔叔送醫

2週前才聚餐　黃鐙輝曝小鬼「很會帶孩子」：他比爸爸還像爸爸

越南起獲32萬只「二手保險套」　歡場女烘乾加工再賣回市場

東洋重返流感疫苗市場！供貨公費55萬劑　專家籲：小心雙病毒感染

中職／黃恩賜挨林益全3分砲　首局富邦3比2兄弟

影／all in權證破產！他靠打工存3萬「半年拚回100萬」　超狂投資法曝光

酒吧老闆娘尬上男客！陪洗澡嬌喊「再來一次」　丈夫見照片綠炸

e-BOXER油電車型預售中！Subaru Impreza日規新年式10／8上市

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

愚人之友供餐頂新和德疫情相挺

頂新和德文教基金會推「共好包」

全台首次公益團體登東森購物開賣

公益寒冬送暖！共好包滿載愛與願

北市4所國小募書「送愛到部落」

協助失家少年　魏應充捐百萬助CCSA推自立

頂新和德助以琳少年學園

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

社福公益數位化　拚愛心最大化

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

5/20偏鄉樂團還有8百張票賣不完!

陳爸紀念音樂會頂新和德認購門票

更多熱門

相關新聞

拉著特殊少年走向正途　專訪陳曉盈

拉著特殊少年走向正途　專訪陳曉盈

走進更生團契附設花蓮縣私立信望愛少年學園(以下簡稱信望愛少年學園)，不同於其他的安置單位，這裡沒有任何一道圍欄，斜坡上能看見少年獨自在練習獨輪車，有種滿樹的道路及寬闊的籃球場，這裡像是一間住了很多少年的民宿

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

面膜控手刀囤起來！1片30元

面膜控手刀囤起來！1片30元

苗博雅引用大雄、胖虎暗諷侯友宜！

苗博雅引用大雄、胖虎暗諷侯友宜！

關鍵字：

公益愛心雲王令麟公益侯友宜愛盲基金會庇護工場東森購物

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」！　遭質疑節目太累：我從不准危險發生

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

快訊／峮峮忍痛：不曉得哪天我才會復原！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面