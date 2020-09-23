王令麟再創公益新高度！全台首次社福團體登東森購物開賣　所得全捐愛盲

▲東森總裁王令麟(右3)挺公益不遺餘力，與愛盲基金會合作推動全台首次公益團體登電視購物頻道銷售，大獲新北市長侯友宜(右2)肯定，愛盲基金會董事長謝邦俊(左1)、愛盲公益大使黃裕翔(右1)及庇護員工一同出席見證。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

過去公益團體庇護工場產能難以媲美大企業，利潤微薄無法負擔登上各大購物平台銷售，即使努力募款銷售業績仍遠不及營運所需，如今愛盲基金會透過新北市政府勞工局牽線，獲東森集團總裁王令麟大力推行，愛盲庇護工場將成為台灣首次登上電視購物頻道販售公益禮盒的非營利組織，今(9/23)舉行「幸福˙安心˙愛團圓」記者會，王令麟親自出席表示：「這是第一次合作，但絕對不會是最後一次」，宣布未來將擴大辦理，幫助全台更多弱勢族群。此舉讓新北市長侯友宜大力讚揚「感謝每次公益慈善都衝第一的王令麟總裁！」

東森購物與愛盲基金會合作首波銷售活動預計將於9/28下午開賣「平安討洗禮盒組」，希望邀請東森購物會員趁中秋節贈禮旺季，分享愛與希望給最重視的對象，而且為了響應公益，會員下單再回饋100%東森幣；銷售金額扣除物流處理費後，所有收入全數捐給愛盲基金會，協助愛盲庇護員工有獨立自主的工作機會。

▲新北市長侯友宜與東森總裁王令麟一同視察愛盲庇護工場作業。

▲王令麟與侯友宜一起穿戴「視障模擬眼鏡」體驗庇護員工工作之難處。

▲東森集團總裁王令麟呼籲東森購物會員一起幫助弱勢團體。

王令麟表示，今年受新冠肺炎疫情影響，全台灣公益團體在義賣、募款皆受重創，因此東森集團透過新零售模式，整合東森購物、ETtoday新聞雲兩大社會大眾使用率最高的平台，希望幫助更多弱勢團體。事實上東森購物總部就在新北市，而新北市不僅是台灣人口最多、也是東購會員數最多的城市，因此很榮幸能獲新北市長侯友宜的邀請，參與這次愛盲基金會合作，讓公益團體優質的產品與會員愛心結合。王令麟強調，「企業的力量有限、社會的力量無限」，相信這次合作只是一個開端，未來東森集團持續秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，長長久久幫助所有需要幫助的團體。

▲新北市長侯友宜大讚東森集團總裁王令麟力行公益不遺餘力。

由新北市勞工局輔導的愛盲庇護工場，是身障員工的幸福職場，提供簡單、重複高的「商品包裝」及「手工皂製作」等工作項目，讓庇護青年學習工作技能與職場互動，活動現場除了訪視庇護工廠生產線，關注庇護員工需求，侯友宜與王令麟也一起穿戴「視障模擬眼鏡」體驗庇護員工工作難處。

新北市長侯友宜有感而發表示，身心障礙者生活不便，需要大眾一同為他們建立信心、贏得社會的尊重與肯定。侯友宜也在記者會現場大讚：「感謝每次公益慈善都衝第一的東森總裁王令麟，不論是偏鄉、部落、小農、銀髮族以及身心障礙者等各種弱勢團體皆負起企業社會責任，經常整合集團的資源投入大量心力持續行善，這次東森購物不吝於在中秋節前為庇護工場、身心障礙朋友們提供免費曝光的機會，成為全國第一次有公益團體登上電視販售，不僅幫助庇護工場銷售，同時也發揮媒體的力量，讓社會大眾知道愛盲庇護工場的商品是一流、有信譽的好品牌，希望未來新北26家庇護工場也都能有機會獲得各界的關注。」

▲愛盲基金會董事長謝邦俊認為東森購物提供平台幫助公益團體是一件大功德。

愛盲基金會董事長謝邦俊說明，東森購物打破電視購物史，成為首宗讓公益團體登電視購物銷售的創舉，絕對是一件大功德，其實身心障礙者最需要的是工作的尊嚴，而非施捨，只要給他們機會，都能夠做的很好。過去非營利組織無法上大型購物平台曝光，不是因為商品不夠好，而是門檻條件高，然而東森購物願意免費提供時段，幫助愛盲庇護工場販售禮盒，開啟身心障礙者的大機會，讓善因不斷延續下去。

▲愛盲庇護工場專為東森購物限量推出的「平安討洗」禮盒。

東森購物善盡企業社會責任，幫助愛盲基金會籌措經費，無償提供銷售平台，本次愛盲基金會與東森購物精選四款禮盒，9月28日 13:20在東森購物頻道CH47率先推出「平安討洗」禮盒，內含：包種茶手工皂(120g)＋玫瑰天竺葵皂(120g)＋柚子皂(120g)＋惜福皂袋(25g)，東森價750元，限量700組，為了響應公益，會員下單再回饋100%東森幣；銷售金額扣除物流處理費後，所有收入全數捐給愛盲基金會。

防疫期間各大企業面臨經營重大挑戰，東森仍持續熱心公益，送愛全台各個角落不停歇，不僅母親節前送東森自然美保養品鼓勵新住民媽媽建立美麗與自信，先前也捐贈30萬元幫助宜蘭聖嘉民啟智中心在這波疫情中紓困，更早在新冠肺炎疫情初期即率先配合農委會銷售農漁產，化解小農滯銷危機，並向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，捐贈保健品及東森自然美醫美級瑞昇保養品等千萬防疫禮物，希望以實際行動送愛，同時呼籲民眾防疫期間不忘發揮一己之力，關注弱勢族群需求，一同度過難關。