新聞業就是戰爭！台灣新聞攝影大賽投稿破千件　催淚彈、火光佔據2019

▲2020台灣新聞攝影大賽《時代之火》作品展開跑。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

台灣新聞攝影協會今（22）日舉行《時代之火》台灣新聞攝影大賽及展覽開幕記者會，共有超過1400多件作品投稿，其中多數是香港反送中事件，一張張的相片中遍佈火光、催淚煙霧瀰漫等景象，見證了令人驚心動魄的2019，展覽將於9月23日起至11月15日在「文總城南空間NO.1」舉行。

此屆台灣新聞攝影大賽作品展以《時代之火》為名，期盼能在現今重重媒體迷霧、大量的圖像與訊息充斥的日常中，替每個世代留下一束火光，即便光亮有限，也足夠在回顧過往時，喚起屬於每個世代的共同記憶。

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▲2020台灣新聞攝影大賽作品《時代之火》開展，特地規劃了香港展區。（圖／文化總會提供）



台灣新聞攝影理事長莊坤儒提到，協會在成立後，幾乎每年都會舉行新聞攝影大賽，從一開始在咖啡廳的地下室評選，到現在能透過直播技術，將整個評選過程以即時、透明公開的方式，展示給網路上每位參與者；且從去年的過勞議題、到今年的反送中議題，評審都持續嚴以專業標準來評斷每個作品，試著遴選出當今社會最重要的事件、開啟公共討論的空間，這在現今極端化思考的年代更顯珍貴。

文化總會副會長江春男也說，過去台灣黨外雜誌盛行時，國內的媒體對於香港的新聞自由是非常嚮往的，也是我們不斷學習的對象。然而，「現在的形勢與過去截然不同，台灣的新聞自由已經更勝以往，而我們也將永遠跟香港人站在一起」。



卓越新聞獎基金會執行長邱家宜也表示，將繼續以新聞專業的精神，支持台灣新聞攝影大賽，他強調「自由並不會是永遠存在，這份價值是需要眾人共同繼續守護及保衛的」，而近年來香港的情況，對於我們來說更是個警鐘，也更能體會到「新聞業就是戰爭」，媒體作為保衛民主、言論自由的「軍隊」，該如何繼續奮鬥？身在海峽另一端的我們，又該如何持續支持香港的媒體及新聞自由。

▲2020台灣新聞攝影大賽《時代之火》作品展開跑。（圖／文化總會提供）



大賽評審團劉子正也說到，這次參賽徵件中，有絕大多數是有關香港反送中事件的，裡頭一張張的相片中，遍佈火光、催淚煙霧瀰漫等等景象，即便自己本身在一線也參與了許多事件，卻仍然令他感到難以想像。他也期盼台灣參賽的優秀攝影者能夠越來越多，才能讓這整個新聞大賽更加茁壯。

▲2020台灣新聞攝影大賽《時代之火》作品展開跑。（圖／文化總會提供）

城南空間NO.1

地址：台北市中正區重慶南路二段15號

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