「飛安守衛者」20年修復超過360架戰機！《匠人魂》影片致敬國軍

▲「飛安守衛者」戰機修復師安敏華士官長，20年經手修復超過360架戰機。（圖／翻攝自文化總會《匠人魂》影片）

記者林育綾／綜合報導

文化總會推出最新一集《匠人魂》影片「飛安守衛者」，主角為戰機修復師安敏華士官長，20多年寒暑經手修復超過360架戰機，把關著飛航安全，而軍聞社也一同完成影片拍攝與配樂，終於在今（3）日軍人節發布，特別向國軍致敬。

安敏華的父親是職業軍人，自幼隨父親住在部隊裡，因此嚴守紀律、謹慎執著的軍人性格養成甚早；而他與飛機的緣分，則從高職開始，就讀當時全國唯二有飛機修護科的台南高工，期間接觸大量相關知識與理論，卻始終缺乏印證的機會。直到偶然進入空軍服役，為他開啟實務操作的大門。

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他說，少年的夢當然不只是修理飛機，也曾經想遨遊天際。但當年空軍官校落榜，便回歸本業任修復工作，安士官長笑稱，「修飛機也是不錯，雖然我沒辦法飛你，但我可以修你。」

漫長的軍旅生涯中，必須不斷精進專業知能，安士官長幾年前習得EC225直升機的旋翼修補技術，意外在一架F-5戰鬥機的修復工作中派上用場，擬定的修復計畫不僅受到專家肯定，安士官長也親自驗證了不同機種的修理技術得以相互結合。

談起指導學弟妹，安士官長像個經驗老道的教養專家，有自己的一套。他說，「做快」乍看展現出能力與效率，但忙中容易有錯，因此他堅持放慢步調，讓學弟妹在反覆實作的過程中累積經驗，並設法為其身體限制與慣性找到合適的操作方式，建立自己「做對」工作的步調，自然就能「做好」，進而提高效率。

20多年來經手逾360架飛機，安敏華已將修復工作內化，一如對於匠人的定義，他可以靈活運用各種技術及各種器物，並且精益求精，將技術發揮到極致。養成飛機修理邏輯與各種應用技巧後，安士官長在既定的工作目標中，玩出更多樣的執行過程。

▲文化總會秘書長江春男（左）致上「匠人魂」錦旗予安敏華士官長。（圖／文化總會）



文化總會秘書長江春男強調，文總特別在「93軍人節」藉由這支《匠人魂》影片，向所有辛苦的國軍弟兄致敬，更於日前特地前往軍聞社，致上「匠人魂」錦旗給安敏華士官長，安士官長笑得靦腆直說，「太開心了！要和家人分享這份榮耀與喜悅」他還說，修飛機不是一個人可以完成的事情，「是整個團隊一起！」

江春男強調，「匠人可以是一個人，也可以是一群人。」國軍戰機的修復攸關飛航安全，需要更多專業的修復師來把關，以安士官長為首的修復團隊，各個都以守護飛安為使命，令人敬佩。

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