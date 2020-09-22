小倆口同居她控房東性侵！事後續租男友被矇鼓裡...真相怪怪的

▲房東施姓男子被控去年7、8月假藉查看房子，對女房客性侵得逞，但檢方以女房客事後延長租約，證據不足不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

房東施姓男子被控去年7、8月間，假藉查看房子闖入女房客屋內，見她獨自一人、同住的男友不在，竟無視女方反對與大喊「不要」強制性交得逞；施男偵訊時否認犯行，辯稱出於雙方自由意願，也未強迫發生性行為，檢方查出女子事後不但未提告，反而與施男延長租約，在與男友被施男提告毀損後，才對施男提起強制性交訴訟，檢方認定全案罪證不足，將施男不起訴。

檢警調查，44歲的施姓男子去年將位於桃園區某處雅房出租給女子與其男友同住，租約從2019年6月至同年12月底。施男被控於去年7、8月某日，以看房為由進入女子房內，見女子一人在家竟起色心，以身體壓制女子，無視於女子大喊「不要」並以雙手推拒掙扎，仍強制性交1次得逞。

但女子遲至同年11月間才對施男提告，施男在檢方偵訊時否認對女子強制性交，辯稱當時發生性行為出於雙方自由意願，事發後，女子還透過Line與其聯繫，並延長租約3個月至同年年底為止，後來因女子與男友毀損套房，他對2人提告毀損，女子才指控他強制性交。

檢方根據施男提供Line聯繫截圖並參考女子提供的醫院診斷證明，女子身上無明顯傷勢，處女膜有陳舊性裂傷但無新傷痕，且女子自案發至提告時間相差數月之久，且女子事後也未向男友或家人求救，難以僅憑女子片面指述，遽認施男有強暴犯行，施男犯行與證據不足下，偵結予以不起訴處分。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►鄰居沒鎖門色男闖入「摸臀3次」 熟睡姊妹花驚醒尖叫嚇跑他

►媽媽發現女兒手機有不雅照 揪出噁男引誘她自拍私處傳送

►鐵漢柔情！執行官追稅...送禮介紹工作 抗癌男：求康復重生