豐原空品惡化原因竟是它！火災撲滅...PM2.5陡降回歸平均值

▲▼台中今年8月空品10.4微克，單月歷年最佳，22日豐原空品惡化來自火災，屬單一突發事件。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原空品測站22日上午一度測得PM2.5飆升至71微克/立方公尺，經查原是豐原區南田街一家機械零件工廠發生火警，產生大量濃煙，不巧豐原測站位在火場下風處之故，火勢撲滅後，已降回12微克，市府表示，今年8月空品10.4微克，單月歷年最佳，豐原測站屬單一小時突發事件。

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環保局表示，上午8點左右，豐原區南田街機械零件工廠發生火警，產生大量濃煙，由於豐原測站位在火場下風處約600公尺，8點至9點，豐原測站每小時平均濃度僅12微克，受火災影響，9點至10點升高至71微克，火勢撲滅後，10點至11點又降回12微克。

環保局強調，從各方監測數據來看，豐原測站上午10點PM2.5濃度飆升至71微克，受到火災影響甚鉅，為單一小時突發事件。

根據環保署空品測站資料顯示，台中空品逐漸改善中，今年1至6月PM2.5平均濃度18微克/立方公尺，創歷年同期新低，空品不良（AQI>100）天數19天，歷年同期最少，今年8月空品10.4微克，更是單月歷年最佳。

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