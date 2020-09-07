西部大範圍空品惡化　民眾做好自我防護盡量避免外出

▲台南市環保局，預先啟動空品惡化應變作業，以減緩空污影響 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日台灣西部受到颱風北上帶來境外污染，導致大範圍空品惡化，台南市環保局預先啟動空品惡化應變作業減緩空污，預計這波空污影響到9月10日，請民眾做好自我防護，盡量避免外出。

台南市環保局謝世傑局長表示，海神颱風雖然沒有襲台，但是受颱風北上後，帶動北風、西北風增強，導引東亞高濃度境外污染（臭氧）南下，後續因缺乏顯著風場，污染滯留於西半部、台灣海峽，並隨著光化學反應持續生成大量臭氧污染物，自上週末開始全台西半部境內外污染累積，環保局提先自9月5日啟動相關應變措施，減緩這波境外污染，包括通知前60大固定污染源自主降載。

謝世傑局長進一步指出，9月7日下午這波臭氧來到高峰，中北部部分測站AQI指標已逾200（紫色警戒），台南市不敢掉以輕心，除既有的應變措施之外，擴大通報27個工業區、工業聚落群組，提醒防制設備正常運作，並配合降載、出動稽查人員加強污染稽查，並於國道一號北上新營地磅站及新市地區執行柴油車稽查；也針對醫院及學校等敏感區域進行怠速稽查；也增派洗街車針對新營、麻豆、善化、安南及台南等地區加強道路洗街，洗街長度253.2公里。

市黃偉哲市長提醒，9月8日臭氧污染狀況仍將持續，此波臭氧最嚴重是9月7、8日兩天；9月10日過後，由於午後雷雨增加，臭氧污染可望稍微減緩；也提醒臭氧多半集中在「午後」生成，市民朋友請記得避開此時段在外做劇烈活動，市府密切注意此波影響，持續啟動空污應變。

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