漁業署減海廢推「網具姓名貼」　明年7月起未標示最高罰10萬

▲新北市為維護海洋生態漁業，已實施「刺網漁具」記名。（圖／新北市農業局提供）



記者許展溢／台北報導

漁業署日前公告「刺網漁業漁具標示措施草案」預告，漁業署表示，主要目的是希望漁民的網具不要流落海洋，造成污染，影響大海生態，此草案將公告至今年11月1日，法規宣導期至明年7月，之後若沒標示，將罰3萬至10萬。

漁業署說明，為讓珍貴的生財網具降低被竊風險，和維護海洋生態，同時降低幽靈漁具產生機率，未來從事刺網漁業的漁友都要在網具上，用姓名貼紙概念，以書寫或噴漆方式標示「漁船CT編號」，「字體高度大於3公分」，並保持清晰可辨識狀態。若使用鐫刻或標籤等其他不可移除性辨識方式，同樣要標示「漁船CT編號」，「字體需肉眼可見」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲刺網網具標示示意圖（圖／漁業署提供）



至於姓名貼要貼在網具的哪？漁業署表示，浮子綱兩端的浮球上以及浮子綱繫綁的浮子上（間隔50公尺就要有一個浮子有貼名字）。而貼上姓名貼的網具意外丟失，就一定要以口頭或書面通報各地方政府，會將漁友通報作成通報紀錄單，並且登錄系統供日後管理應用。

漁業署署長張致盛表示，刺網實名制在部分縣市有自治法規，但執行成效有快有慢，尤其外界包括漁業界都認為海洋乾淨，對生態保育和生計都有關，這次公告最主要目的是「不要讓網具流落在海上」，造成污染，影響海洋生態，因此全國一致性推動。日後漁民出港碰上不可抗拒等因素，如網子勾到或不小心流失，都可以「主動通報」，若後續被找到收回來就不會開罰。

▲漁業署表示，明年7月1日起網具若沒標示會開罰3至10萬。（圖／新北市農業局提供）



漁業署漁政組組長進一步說明，基隆市、澎湖縣和新北市等縣市都有個別規定， 但為了向海致敬，日後規範全國統一，今年11月預告期過後至明年7月前是法規宣導期，明年7月1日起若沒標示會開罰3至10萬。