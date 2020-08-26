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駁「養蝦的哪個不用藥」！漁業署：不是外界三言兩語就可以抹殺

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▲▼蝦子,活蝦,海鮮。（圖／台東縣政府農業處提供）

▲漁業署指出，養殖漁民幾乎都不會投藥。（圖／台東縣政府農業處提供）

記者許展溢／台北報導

漁業署今（25）特別發出聲明，近日媒體節目提及「養蝦的哪個不用藥」，引起各界議論表示，我國目前白蝦養殖戶以混養虱目魚、吳郭魚為主，達90%以上，近年來更大力推廣產銷履歷驗證及友善的生態養殖，從改善養殖環境來生產優質國產蝦，讓國人可以放心買、安心吃。

漁業署說明，由於食安是消費者及養蝦漁民都很重視的問題，而且養蝦投藥成本相當高，也沒有效果，因此養殖漁民幾乎都不會投藥，而是以改善養殖環境，減少養殖密度的方式養殖；另外養殖的蝦苗、飼料、水質、水溫都需要嚴格管控，才能生產出安全、優質國產蝦。

請繼續往下閱讀...

漁業署特別呼籲，商業經營不應以打擊本土產業為手段，此外，對養殖青年及產業達人們的辛勞與努力，更不是外界三言兩語就可以抹殺的。另外，漁業署提到，養殖漁業的輔導，是以提升水產品品質衛生安全為目標，漁業署協同動植物防疫檢疫局及各地方政府宣導養殖業者正確用藥觀念，並應遵守「動物用藥品管理法」規定；另本署每年均辦理未上市水產品抽驗，以確保國產水產品衛生安全。

漁業署最後表示，吃魚吃蝦就是要吃當季的，有很多國產養殖魚蝦，例如：虱目魚、台灣鯛、鱸魚、白蝦等，都是經過政府層層輔導與把關生產出來的，請國人安心享用；購買國產水產品，就是對辛苦打拼養殖漁民最大的鼓勵。
 

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