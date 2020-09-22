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養護所奪2命！冷血老闆見起火沒報警只想逃…顧家犬也燒成狗屍

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▲▼內湖養護中心火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市內湖一間養護所22日下午發生一起嚴重火警，屋內一隻黑狗被關在籠子裡面活活被燒死。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

台北市內湖區康寧路一處無照私人養護所22日下午發生一起嚴重火警！警方經初步調查發現，58歲丁姓女負責人於火警發生當下在一旁簡餐店，一見黑煙竄出，第一時間竟沒有報警，反而還準備從鄰近巷弄落跑，害養護所裡面3名老人全身遭到嚴重燒傷，其中2人不治，另她養來嚇稽查人員的黑狗也遭活活燒死。稍早丁女已在里長陪同下被警方帶回訊問，詳細原因仍在待調查釐清。

▲北市內湖一間養護中心22日下午發生火警，警方稍早已將丁姓負責人帶回。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市內湖一間養護中心22日下午發生火警，警方稍早已將丁姓負責人（紫衣）帶回。（圖／記者黃彥傑攝）

這起事件發生在22日下午，火災發生當下，鐵門卻是完全拉下，而路過民眾發現屋內飄出濃煙趕忙報警。對此，警消抵達現場後，緊急將鐵門破壞切開，從火海中救出3名臥床、行動不便的老人，但3名老人被救出後，幾乎全身都已經燒到焦黑，當場失去生命跡象、狀況相當不樂觀，而其中2名老人已於稍早宣告不治。

此外，附近鄰居表示，「養老院非常隱密低調，平常鐵門深鎖根本不知道裡面在幹什麼，連社會局來稽查都把門關著放狗出來，無法進入到屋內查看。」由於事發當下現場根本沒有看護、也沒有負責人，讓整起事件更加撲朔迷離。

後來警方經四處詢問，終於在事故現場附近找到該養護所的丁姓負責人，經進一步了解得知，案發時她人在附近簡餐店，一見自己非法經營的養護所發生火警，第一時間只想逃跑，完全沒有先報警，導致火場內3名老人全身嚴重燒傷，其中2名宣告不治的慘劇，且她平時為躲避查緝特意養的一條黑狗也慘遭活活燒死。

消防人員指出，進入火場時有於裡頭發現一隻中型黑狗關在籠子裡面，但已燒成焦屍，現已通知動保處將狗屍帶回處理。另丁女現在已在里長陪同下被警方攔帶回偵訊，全案正進一步調查釐清中。

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