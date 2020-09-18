晚餐剁菜突噴紅！角度失算斷2指　礁溪警車變救護車

▲▼宜蘭一男子作晚餐，竟將左手食指中指當菜剁近乎斷指，緊急求助，礁溪警車當救護車急將男子送醫。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子日前處理晚餐時，疑一時不慎，竟將左手食指及中指，剁到近乎斷指血流如注，男子嚇得就近跑到派出所求救，當時轄區救護車已出勤到他地救護，礁溪警方擔心延誤男子手指救回後續治療，警車當救護車急送醫。

礁溪分局美城派出所警員石紹達日前擔服值班勤務，遇一男子神情痛苦地進入派出所，需要警方協助，男子求助說，他在家中獨自料理晚餐時，使用菜刀不慎剁到左手食指及中指，當下血流不止，一時不知如何是好，急忙到就近到派出所尋求警方協助。

警員石紹達看見狀立即聯繫壯圍消防分隊，但救護車恰巧出勤中，無法及時趕到，需由宜蘭消防分隊支援。警員石紹達看到男子傷口之深，近乎斷指，若再延誤恐影響後續治療，當機立斷呼叫時值家戶訪查勤務同仁警員連盈智返所，以巡邏車緊急載送至醫院救治，同時聯絡男子親屬至醫院照顧。對於警方爭取黃金救援時間，主動熱心協助之舉，男子及親屬是深表感激。

礁溪分局提醒民眾，有任何緊急情況，可立即撥打119或110專線，把握救援時效。

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