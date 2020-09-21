宜蘭縣無車日！9/22全縣市區公車免費搭乘

▲▼宜縣首辦無車日活動，9/22全縣全日市區公車免費搭乘。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為響應「國際無車日」與國際綠色運輸趨勢接軌，提升縣民對節能減碳、環境保護的重視，宜縣府今（2020）年首辦無車日活動，9/22全縣全日市區公車免費搭乘，並鼓勵所有縣民好朋友一起作伙體驗「無車低碳好生活」、感受宜蘭交通「好行」。

「922國際無車日」源自1998年由法國發起的全球性活動，全球已有成千上百個城市共同支持及響應。宜蘭縣長林姿妙特別於今（2020）年發起「宜蘭縣無車日」活動，用意在於鼓勵民眾換一種交通方式乘坐公共運輸、騎乘自行車、利用友善環境綠能運具於城市中穿梭移動。

另外縣府同仁也一同響應，透過騎乘自行車或搭乘公車的方式上班，落實節能減碳愛地球。今天縣長除了表揚獎勵5位市區公車忠實乘客外，也對於熱情參與「宜蘭縣無車日」活動的縣府同仁們給予肯定。

宜縣9/22無車日活動「一日市區公車免費搭乘」（除國道客運及公路客運、太平山專車、市區跨境公車外），並歡迎所有縣民好朋友善加利用公車，一起體驗宜蘭各鄉鎮特色風光。

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