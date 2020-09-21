收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

▲無黨籍立委趙正宇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

立委趙正宇被遭控將212萬土地仲介佣金開立為政治獻金，逃稅67萬元，而且家中還有170萬現金來源不明。台北地院今晚開庭，趙供稱170萬元是支持者選舉期間給的政治獻金，但來源混亂，他沒辦法明確釐清是誰給的，至於逃漏稅部分，是因為自己對稅法規定不清楚才犯錯。律師表示，趙這次被起訴的罪名均非重罪，事證已調查完畢，沒有羈押必要，懇求法官裁定讓趙無保飭回。

趙正宇於2019年7月間仲介昭陽投資股份有限公司，購入桃園市桃園區三民段一處土地，雙方簽約成交後，他要求昭陽公司蕭姓總經理以捐獻政治獻金的名義，支付仲介傭金221萬8千元，他再配合開立營利事業捐贈政治獻金收據，藉此規避該年度個人綜合所得68萬2140元的稅金。

對於家中搜到的來源不明的170萬元，趙則是給了一番有趣回答。他提到，每天回家都會將錢丟到抽屜，面額有一百元、一千元、也有五百元，太太都會問他這錢從哪裡來，他都會回答「我忘記了」，所以170萬元的來歷，他只能回答大概，因為他平時都沒在管錢，但否認涉犯財產來源不明。

趙正宇說，今年1月11日投票日，大概在11月底12月初，在選前最後一個月出現「西瓜效應」（指趨炎附勢，基於自身利益，向勢力強大或局勢較有利一方倒戈的情況。），大家都覺得他會當選，於是看到他就會贊助他10~20萬元不等，甚至有些人給了錢就跑，他根本不知道是誰，又加上他有喝咖啡的習慣，都會有牛皮紙袋，所以每天回家時，都會將這些厚厚的「政治獻金」放到牛皮紙袋裡，再丟到抽屜裡，積少成多。

對於逃漏稅部分，他則坦言客觀上確實有此行為，是因為自己不熟悉稅法，真的沒有犯意，未來會補稅、補足罰款，更會捐一輛救護車表示錯誤。

檢察官表示，雖然趙的羈押原因是違背職務收賄罪，但經查明後，已給予不起訴，僅起訴稅捐稽徵法、財產來源不明罪。雖趙坦承逃漏稅的客觀犯行，否認有主觀犯意，對於財產來源不明罪矢口否認，但因兩罪均非重罪，加上相關證人均到案證述，事實已經明確，並沒有羈押原因之必要，因此提出不必羈押。

最後，趙的辯護律師相當肯定檢察官的作法，也搬出依憲法增修條文，指立委在會期不得逮捕拘禁，由於立法院已於18日開議，若裁定羈押立委，須取得立法院同意，能否羈押有高度變數，會形成非法拘禁的風險極高。