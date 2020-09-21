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收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

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▲桃園市立委第六選區無黨籍立委候選人趙正宇擺脫正藍軍爭議順利連任。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲無黨籍立委趙正宇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

立委趙正宇被遭控將212萬土地仲介佣金開立為政治獻金，逃稅67萬元，而且家中還有170萬現金來源不明。台北地院今晚開庭，趙供稱170萬元是支持者選舉期間給的政治獻金，但來源混亂，他沒辦法明確釐清是誰給的，至於逃漏稅部分，是因為自己對稅法規定不清楚才犯錯。律師表示，趙這次被起訴的罪名均非重罪，事證已調查完畢，沒有羈押必要，懇求法官裁定讓趙無保飭回。

趙正宇於2019年7月間仲介昭陽投資股份有限公司，購入桃園市桃園區三民段一處土地，雙方簽約成交後，他要求昭陽公司蕭姓總經理以捐獻政治獻金的名義，支付仲介傭金221萬8千元，他再配合開立營利事業捐贈政治獻金收據，藉此規避該年度個人綜合所得68萬2140元的稅金。

對於家中搜到的來源不明的170萬元，趙則是給了一番有趣回答。他提到，每天回家都會將錢丟到抽屜，面額有一百元、一千元、也有五百元，太太都會問他這錢從哪裡來，他都會回答「我忘記了」，所以170萬元的來歷，他只能回答大概，因為他平時都沒在管錢，但否認涉犯財產來源不明。

趙正宇說，今年1月11日投票日，大概在11月底12月初，在選前最後一個月出現「西瓜效應」（指趨炎附勢，基於自身利益，向勢力強大或局勢較有利一方倒戈的情況。），大家都覺得他會當選，於是看到他就會贊助他10~20萬元不等，甚至有些人給了錢就跑，他根本不知道是誰，又加上他有喝咖啡的習慣，都會有牛皮紙袋，所以每天回家時，都會將這些厚厚的「政治獻金」放到牛皮紙袋裡，再丟到抽屜裡，積少成多。

對於逃漏稅部分，他則坦言客觀上確實有此行為，是因為自己不熟悉稅法，真的沒有犯意，未來會補稅、補足罰款，更會捐一輛救護車表示錯誤。

檢察官表示，雖然趙的羈押原因是違背職務收賄罪，但經查明後，已給予不起訴，僅起訴稅捐稽徵法、財產來源不明罪。雖趙坦承逃漏稅的客觀犯行，否認有主觀犯意，對於財產來源不明罪矢口否認，但因兩罪均非重罪，加上相關證人均到案證述，事實已經明確，並沒有羈押原因之必要，因此提出不必羈押。

最後，趙的辯護律師相當肯定檢察官的作法，也搬出依憲法增修條文，指立委在會期不得逮捕拘禁，由於立法院已於18日開議，若裁定羈押立委，須取得立法院同意，能否羈押有高度變數，會形成非法拘禁的風險極高。

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