立委趙正宇A錢輸助手！林家麒削1100萬...買百達翡麗升級名流

▲立委趙正宇國會辦公室主任林家騏。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／台北報導

恥度無極限！台北地檢署21日偵結起訴起訴5名前、現任立委涉貪污案，其中無黨籍立委趙正宇的辦公室主任林家麒備受矚目，他涉私下打著趙正宇名號向殯葬業者索賄，佯裝可協助施壓陽明山國家公園管理處變更地目，讓業者土地劃出管制區，業者拿出1800萬、透過白手套郭克銘付款打點，不料郭「有錢大家A」暗槓700萬，林拿到1100萬後買下120.7萬元的百達翡麗男錶、80萬元的法蘭克穆勒女錶，並供稱餘款近900萬已償還賭債，但檢方查出，賭債說根本在鬼扯。

▲FRANCK MULLER（圖／取自horoguides名錶指南）

▲FRANCK MULLER（圖／取自horoguides名錶指南）



起訴書指出，林家麒向郭克銘取得1100萬款項後，涉於109年6月19日以現金向永心鐘錶購買80萬元的MULL ER（法蘭克穆勒）女錶、價值120.7萬元百達翡麗男錶一只，出手闊綽；檢方7月31號並扣得手錶發票2張。至於剩下約900萬元去向，林供稱已拿去償還賭債，但檢方發現，他取得1100萬後，個人帳戶、妻子帳戶、妻弟、房貸帳戶，總計有高達683萬餘元的不明現金匯入，打臉他的賭債說。

至於郭克銘暗槓700萬元，此部分涉犯侵佔業務款項罪。趙正宇方面則被查出，他曾仲介土地，卻涉要求業者以政治獻金名義付他佣金221萬餘元，藉此逃漏所得稅68萬餘元，另有170萬元財產來源不明，涉犯逃漏稅捐、財產來源不明兩罪嫌。