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蘋果傳推6款Mini LED產品...包括iPad、iMac Pro、MacBook Pro　郭明錤：晶電成贏家

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▲iPad pro的外型採用蘋果舊式銳利、方正的設計美學。（圖／翻攝自Apple官網）

▲mini LED傳最快將於今年第四季推出的iMac Pro中亮相。（圖／翻攝自Apple官網）

記者陳心怡／外電報導

天風國際分析師郭明錤日前發布最新報告稱，蘋果正在開發6款Mini LED產品，將於今明兩年陸續發布，預計生產不會因新冠病毒影響。

郭明錤指稱，蘋果正在開發的產品包括12.9吋iPad Pro、27吋iMac Pro、14.1吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、10.2吋iPad和7.9吋iPadMini。

請繼續往下閱讀...

郭明錤預測，iMac Pro將在2020年第四季發布，7.9吋iPad Mini將在2020年推出，其他產品的具體發布日期則尚未公布。

受惠於mini LED螢幕優勢，蘋果的中大尺寸產品將因此提高高階產品市佔率，預估Apple mini LED產品出貨量將在2020年與2021年分別顯著年增約300%和225%。

此外，郭明看好晶電（2448）為蘋果採用mini LED的最先受惠者，預計2020年、2021年與2022年營收將分別年成長10-20%、50-60%與35-45%。2020年可望轉虧為盈，2021年EPS可望創歷史新高。

與目前使用於小型螢幕的LCD和OLED螢幕相比，mini LED面板有些優勢，包括豐富的色域、高對比、高動態範圍和局部調光功能且不會像OLED螢幕老化。mini LED產品也將更輕、更薄、更節能。

郭明錤認為蘋果積極推出 Mini LED 產品，將在未來數年內逼使競爭對手推出類似的產品，這是加速 Mini LED 成長的一大關鍵。

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