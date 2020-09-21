拄著枴杖到氣爆現場挨批晚5小時　盧秀燕：公務上全力以赴

記者鄧木卿／台中報導

台中市東海商圈日前凌晨發生氣爆造成4死1傷慘劇，台中市長盧秀燕當天上午便前往探視，不料卻被網友po文批評，拄著枴杖慢了5個小時才到現場，而且隔天還被發現沒拄枴杖和朋友吃飯，盧秀燕21日受訪表示，雖然復原情況比一般人快，但仍有所不適，她強調還是會拄枴杖到任何現場，公務上全力以赴。

▲▼針對被網友批評拄著枴杖晚了5小時才到氣爆現場，盧秀燕回應公務上全力以赴。（圖／記者鄧木卿攝）

國民黨主席江啟臣中午率領18名黨籍立委拜訪台中市政府，市長盧秀燕也和所有一級主管出面接待，並一起進行午餐會報，討論黨中央和台中市政府未來該如何合力爭取前贍建設計劃及明年中央政府總預算。

有網友批評市長盧秀燕在事發後5小時，早上9點才拄著枴杖一跛一跛前去東海氣爆現場，不料隔天卻和朋友吃飯，健步如飛，沒有枴杖，完全看不出來前一天的病態，網友還酸了盧市長，看了哪個名醫，要順便推薦給台中市民。

盧秀燕在開會前沒有迴避問題的表示，她相信這個民眾不是故意的，她開刀是事實，傷勢復原狀況比一般髖關節手術的人快速很多，曾嘗試過不用枴杖行走，但有時候重心不穩，而且長久行走也不舒適，所以還是會用枴杖作為輔具，請大家多多包涵。

她強調，即使剛開完刀，也拄著枴杖，但是還是親自會到現場，主持開工甚至是災害現場，在公務上全力以赴， 感謝大家關心。

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