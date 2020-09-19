老伴慘遭火噬！房東阿嬤淚控「水沒灑我家」　盧秀燕抵現場慰問　　

記者李忠憲、游瓊華、陳羿妏／台中報導

台中市東海大學商圈今（19日）凌晨發生民宅氣爆，造成4死1傷，其中吳姓死者妻子及時通知房客，而未救出老伴，向前往慰問的台中市長盧秀燕崩潰表示，「救護車太少，且消防員的水柱若有噴灑他們家，或許丈夫不會喪命，希望市長能給出真相」。對此，盧秀燕表示，絕對會全力調查事故原因，還給家屬們公道。

▲台中市長盧秀燕前往慰問吳姓死者妻子。（圖／記者李忠憲攝）

回顧案情，事故地點位於台中市龍井區新興路55巷一棟出租套房大樓，氣爆後火球當場直竄對街透天厝，造成6戶民宅起火燃燒，而警消獲報後，出動26輛消防車、3輛救護車以及71名消防員前往救援，不過經灌救，仍有4人不幸身亡、1人受傷。其中，73歲吳姓死者為房東，據台中市社會局社工科長陳曉茵表示，吳男領有多重重度殘障手冊以及低收入戶津貼。

▲▼意外發生後，現場一片狼藉。（圖／記者李忠憲攝）

吳男妻子於氣爆當下，趕緊通知住客離去，孰料，她回過頭時，行動不便的老伴已命喪火窟。吳妻事後聞死訊，崩潰大哭向前來慰問的盧秀燕說道，「當時問題是救護車太少，而消防員的水柱沒噴到他家，若有噴灑到，或許火勢不會延燒，丈夫就不會因此喪命，活到這年紀，真的不會說謊」。

▲吳的女兒（左）希望市府能給一個交代。（圖／記者李忠憲攝）

吳男的女兒在一旁安慰母親時，也氣憤表示，母親已將房子貸款繳清，卻遇上這場氣爆意外，整棟房子燒光光，希望市府能給一個交代，「為什麼住宅會爆炸？」

對此，盧秀燕到場慰問時，抱住吳男妻子說，接下來會請火調人員釐清氣爆原因，還家屬一個公道，另會協助安排現階段的住宿，請家屬不用擔心，並發放慰問金，希望能協助家屬渡過難關。