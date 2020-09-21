江啟臣等20藍委拜會談前贍　盧秀燕：中央預算應公平分配

▲▼江啟臣等20名藍營立委拜會談前贍，盧秀燕主持會議時呼籲，中央預算應更公平分配。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨主席江啟臣暨上次率領黨籍立委拜會新北市政府之後，21日中午又帶著19名立委到台中市政府，聽取市府對前瞻特別預算及其他建設的訴求，市長盧秀燕表示，台中是全台第二大城，上繳稅金多，分配預算少，她呼籲中央修訂財政收支劃分法，協助台中發展建設，活絡中部區域發展。

江啟臣和國民黨立院黨團總召林為洲等20名立委中午拜會台中市政府，盧秀燕也帶著一級主管出面接待，盧和江兩人先發表簡短聲明後，隨即閉門進行午餐會議，直到2點結束。

盧秀燕表示，台中人口約282萬人，為全國第二大城，又是六都唯一在中部的縣市，台中的發展關係到中部發展，也關係到台灣的均衡發展，應該重視台中需求與民眾福利，但是台中長期面臨財政問題，自台中縣市2010年最後一波合併升格後，台中財政收支劃分一直適用最低標準。

▲▼盧秀燕率一級主管和江啟臣等20名藍營立委座談。

盧指出，台中去年上繳國稅1516億元，但只分配到602億元，台中「交多分少，財政長期欠缺」，她上任時台中舉債上限88億元，經過市府撙節開支，不到2年，如今舉債上限已高達200億元，明年總預算舉債更降近兩成；她強調，財務處理好才能實施各項建設，市府目前積極完成各項工程，例如豐原國民運動中心、地下道填平、捷運綠線年底開通等。

盧秀燕補充說明，希望中央落實3點，第一「修改財政收支劃分法」，建議中央按比例釋出預算額度給地方；第二「尊重地方自治」，例如台中市議會通過的台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例、台中市食品安全衛生管理自治條例規範瘦肉精零檢出等，中央應尊重地方，不該介入地方法規；第三「預算個案公平分配」，中央應訂定公平的分配機制，讓地方有充足經費發展建設。

盧還說，過去立法委員都在中央審查，這次這麼多委員接地氣的到地方關心法案，相信在審查資源與經費上會更平均。

江啟臣表示，盧市長曾是國會6連霸立委，相當了解國會運作情形，地方市政與國會脫不了關係，包括預算、建設、空污、火力發電廠等，更重要的是，中部各縣市與台中緊密，所以支持台中才能發展中部，應比照新北市資源，台中需要什麼就爭取什麼；林為洲也說，將全力協助盧市長帶領的市府團隊發展台中，為台中爭取更多建設與經費。

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