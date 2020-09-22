吞口水卡卡...就醫驚患下咽癌四期　醫：男性老菸槍高危險群

▲台中一名60歲劉男有20年菸齡，日前脖子出現硬塊就醫檢查驚患下咽癌。（示意圖／資料照，與本案當事人無關）



記者游瓊華／台中報導

台中一名60歲張先生有20多年菸癮，今年中無意發現右側頸部有硬塊，而且連續數週都沒有消退，加上吞嚥時有卡卡的感覺，驚覺不對勁，就醫後確診為下咽癌第四期，所幸腫瘤尚未擴散，經過放射線治療合併化療等療程2個月後，腫瘤獲得控制。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師吳偉榤表示，早期下咽癌可單獨使用手術治療，或放射線治療，兩者治療效果相當，而中晚期下咽癌傳統上以手術切除合併術後放射線治療為主，缺點是喉部大範圍切除，恐影響聲帶發聲的功能，因此，針對中晚期下咽癌目前主要以器官保留方式治療，先接受前導性化療，待腫瘤縮小再進行後續放射線治療合併化療等療程。

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吳偉榤提到，劉男是採取前導性化療、「好神刀」放射線治療合併化療等方式治療，避免較侵入性的手術且能保留發聲功能，維持生活品質。

吳偉榤也提醒，下咽癌好發年齡為50至65歲，其中高達9成病人有抽菸習慣，喝酒也是重要的危險因子，常見症狀包括頸部腫塊、吞嚥疼痛、咽喉異物感、聲音沙啞等，由於下咽癌的早期症狀並不明顯，發現時往往已是晚期，提醒男性、老菸槍等高危險群要小心注意。

▲台中60歲劉男有20年菸齡，日前脖子出現硬塊就醫檢查驚患下咽癌。（示意圖／亞大醫院提供，與當事人無關）