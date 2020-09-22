紅茶杯底驚見「硬硬黑黑」一片　網全歪樓：快還原裡面祕密

▲買紅茶竟附贈一張8GB記憶卡。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

吃東西、喝飲料最怕的就是裡頭有著出乎意料的「驚喜」，只要有異物在內，都會讓人感到相當不舒服。一名網友日前在家點了外送，想不到大快朵頤一番後，竟發現紅茶的杯內放有一張記憶卡！不少網友看到照片後，紛紛歪樓敲碗，「還原裡面影片！有驚喜」、「快去還原！說不定有重大案件」。

這名網友在「爆怨公社」上發文表示，想不到喝冰紅茶，「（店家竟）附贈一張8G記憶卡」，真是太令人驚喜了！原PO日前在家點了外送，想不到飲料都已經喝到見底，才發現杯內竟有一張容量高達8GB的記憶卡。

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從原PO曬出的銷售明細表可以發現，他向中壢某知名速食餐廳點了一份漢堡、一份薯餅和一杯大紅茶，總共花了150元。而杯內記憶卡的市價大約落在100元上下，因此有不少網友紛紛嗨喊，「賺到欸」、「賺啦」、「好賺」。

此外，還有不少網友都相信記憶卡內可能裝有什麼神祕資料，因此紛紛歪樓回應，「會不會是（某餐廳）的祕密配方」、「喝了！會增加記憶」、「拿去讀啊，裡面可能有精彩的東西」、「記憶卡進化到口服了」、「讀取確認任務後會直接銷毀，你就開始了特務的大冒險」、「好好奇裡面是什麼資料」、「裡面有交代什麼任務嗎」、「小心是機密」。